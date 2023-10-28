استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رباعي خط دفاع المارد الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي غدا بدوري السوبر الإفريقي.

ومن المتوقع أن يبدأ كولر أمام البافانا بافانا في خط الدفاع بالظهيرين محمد هاني في الجبهة اليمنى، والتونسي علي معلول في الجبهة اليسرى.

كولر يحدد رباعي خط دفاع الأهلي أمام صن داونز

كما استقر كولر على الدفع بياسر ابراهيم بجوار محمد عبدالمنعم كقلب دفاع، على أن يكون رامي ربيعة على دكة البدلاء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في تمام الثالثة عصر غدا الأحد على ملعب الأخير، في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وتنقل مباراة الأهلي وصن داونز من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورت، بجانب بين سبورت القطرية وأبو ظبي الرياضيه الإماراتية.

