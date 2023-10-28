كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم

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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم

كلاسيكو الآرض بين Barcelona vs Real Madrid اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني، وملعب مونتجويك في إقليم كتالونيا سيكون الشاهد على كلاسيكو جديد في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، حيث سيلتقي ريال مدريد ببرشلونة في إطار مباريات الجولة 11 من المسابقة، ويأتي هذا اللقاء في ظل تألق ملفت لفريق ريال مدريد بقيادة نجمه البارز جود بيلينجهام، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني حتى الآن.

برشلونة، من جانبه، يتطلع لتخطي الإصابات والغيابات التي أثرت على صفوفه هذا الموسم ويسعى جاهدًا للفوز في هذا الكلاسيكو الذي سيقام على أرضه وأمام جماهيره.

لريال مدريد، سيكون الفوز في هذه المباراة فرصة للمحافظة على الصدارة والتفوق على ضغوطات برشلونة، الذي يحتل المركز الثالث حاليًا برصيد 24 نقطة. برشلونة سيسعى بدوره للفوز بهذا اللقاء ليتجاوز ريال مدريد في سباق النقاط ويقترب من المتصدر.

بهذا الصدد، يمتلك ريال مدريد 25 نقطة في المركز الأول، بينما يتساوى جيرونا معه بنفس الرصيد. ورغم أن أتلتيكو مدريد يأتي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، إلا أن لديه مباراة مؤجلة تمنحه الفرصة للتقدم.

لذا، يبقى هذا الكلاسيكو من أهم وأبرز المباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم. يمكنك متابعة المباراة من خلال القنوات التلفزيونية وعبر البث عبر الإنترنت، ويمكن البحث عن مزيد من التفاصيل بشكل محدد حسب موقعك والقنوات المتاحة. ستكون هذه المواجهة فرصة رائعة لجمع محبي الكرة والاستمتاع بلحظات الندية والمنافسة الشديدة بين الفريقين.

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024؟

مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 مقررة يوم السبت، الموافق 28 أكتوبر 2023، وستُلعب على ملعب مونتجويك. ستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت السعودية والرابعة والربع بتوقيت مصر. يمكنك متابعة هذا اللقاء الرياضي المثير في هذا التاريخ والوقت للتمتع بمشاهدة أحد أهم وأشهر مباريات كرة القدم في العالم.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذيع قناة "بي إن سبورتس" القطرية مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط، ومن المؤكد أنك ستتمكن من مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد على شاشتها. تعتبر هذه القناة واحدة من أبرز الوجهات لعشاق كرة القدم في المنطقة لمتابعة أهم الأحداث الرياضية، بما في ذلك مباريات الدوري الإسباني والكلاسيكو بين الفريقين.

تردد قناة Play Sports TVتردد قناة TV2 Sport Premium 1 HDتردد قناة Varzish Sport HD
قمرصناعي Astra 4A
التردد 11804
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4
مفتوحة		قمر صناعي: Astra 1A
التردد: 11385
الاستقطاب: رأسي V
معدل الترميز: 30000
تصحيح الخطأ: 3/4 
التشفير: فيديو جارد NDS		قمر صناعي: Y1A
التردد: 11843
الاستقطاب: رأسي V 
معدل الترميز 27500
تصحيح الخطأ: 3/4
مفتوحة

كيف تشاهد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمشاهدة عبر الإنترنتالملعب
برشلونة - ريال مدريدالسبت 28 أكتوبر 2023
17:15 السعودية
16:15 مصر		beIN Sports HD 1TODمونتجويك

ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في المسابقات الرسمية؟

برشلونة وريال مدريد التقيا من قبل في 254 مباراة رسمية، حيث انتهت 52 مباراة بالتعادل. وفي هذه المواجهات، انتصر ريال مدريد في 102 مباراة، بينما انتصر برشلونة في 100 مباراة.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت

وفيما يتعلق بالأهداف، سجل ريال مدريد 424 هدفًا في شباك برشلونة خلال هذه المباريات الرسمية. بينما سجل برشلونة 415 هدفًا في مرمى منافسهم في المباريات الرسمية. تمثل هذه الإحصائيات التاريخية ملخصًا للمنافسة الشرسة بين الفريقين في عالم كرة القدم.

البطولةعدد المبارياتفوز ريال مدريدفوز برشلونةتعادلأهداف ريال مدريدأهداف برشلونة
الدوري الإسباني186777435299298
كأس ملك إسبانيا37131686668
السوبر الإسباني169523423
دوري أبطال أوروبا83231310
كأس التتويج101013
كأس الدوري6024813
الإجمالي25410210052424415

ما هي إصابات برشلونة قبل الكلاسيكو ومتى تعود؟

ترسانة مدججة باللاعبين تغيب عن برشلونة في الكلاسيكو المقبل، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-

اللاعبالإصابةموعد العودة
روبرت ليفاندوفسكيالعقب28 أكتوبر 2023
بيدريالفخذغير محدد (عاد للتدريبات الجماعية)
فرينكي دي يونجالعقب28 أكتوبر 2023
رافينياالفخذ28 أكتوبر 2023
جول كونديالركبة16 توفمبر 2023
سيرجي روبرتوعضلات الساق12 نوفمبر 2023
جواو فيليكسكدمة عضلية28 أكتوبر 2023

ما هي إصابات ريال مدريد قبل الكلاسيكو ومتى تعود؟

مع بدء تعافي نجوم ريال مدريد المصابين، بدأت تشكيلة الملكي تتضح ملامحها واكتملت إلى حد كبير كتيبة كارلو أنشيلوتي، لكن يظل هناك بعض اللاعبين المصابين نستعرضهم في الجدول التالي:-

اللاعبالإصابةموعد العودة
إيدير ميليتاوالرباط الصليبيمارس 2024
تيبو كورتواالرباط الصليبيأبريل 2024
داني سيبايوسإصابة عضلية5 نوفمبر 2023
أردا جولرالفخذ5 نوفمبر 2023

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز

ريال مدريد يدخل المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة. ويأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة. فيما يحتل فريق جيرونا المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة. يعكس هذا التصنيف المثير منافسة قوية في الدوري الإسباني هذا الموسم ويضيف حماسًا إلى مباراة الكلاسيكو المرتقبة.

قائمة ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو

وأعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة الميرنجي التي ستخوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني، وجاءت على النحو الآتي:- 

حراسة المرمىدفاعوسطهجوم
لونينكارفخالبيلينجهامفينسيوس جونيور
 ديفيد ألاباتوني كروسرودريجو
 ناتشولوكا مودريتشبراهيم دياز
 لوكاس فاسكيزكامافينجا 
 فران جارسيافالفيردي 
 روديجرتشاوميني 
 ميندي  

قائمة برشلونة في مباراة الكلاسيكو

تواجه مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد انتظارًا وحماسًا غير مسبوقين، حيث تشتعل النيران بين الفريقين في مباراة تجمعهما. يأتي هذا اللقاء في إطار منافسات الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، وتأمل الجماهير من جانبي المعسكرين في الفوز وحصد النقاط الثلاث التي تعني الكثير.

شكيل برشلونة اليوم

حراسة المرمىتير شتيجن
خط الدفاعألونسو - آي مارتينيز - آراخو - جي كانسيلو.
خط الوسطإلكاي جوندوجان - أوريول روميو - فيرمين لوبيز.
الهجوملامين يامال - فيران توريس - جواو فيليكس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | من هنــــا

برغم تاريخ النزاع والتنافس القائم بين برشلونة وريال مدريد، إلا أن هذا اللقاء له طعم خاص وسحره الخاص الذي يجعله يستحق الانتظار. تأتي هذه المباراة في سياق يميزه العودة للعبة بعض النجوم البارزة بعد فترات إصابة، مما يجعلها أكثر إثارة وتوترًا.

بالنظر إلى التحديات التي واجهها برشلونة هذا الموسم بسبب الإصابات، يعتبر عودة العديد من لاعبيه البارزين للفريق مصدر تفاؤل كبير. بعدما تعرض روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج وبيدري لإصابات تعبق الفريق، تقدموا بخطوة مهمة في مسار عودتهم ومشاركتهم المحتملة في هذا الكلاسيكو. هذا يضيف توازنًا وقوة إلى فريق برشلونة، ويعزز فرصه في المنافسة بقوة على النقاط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | من هنــــا

من جهة أخرى، يدخل ريال مدريد هذا اللقاء وهو متصدر الجدول بـ 25 نقطة، ويسعى للفوز للابتعاد عن منافسيه. يحمل الفريق الأبيض همومًا مختلفة مع قوة هجومية رائعة، ويعول على نجوم مثل جود بيلينجهام لقيادتهم إلى الانتصار.

في الختام، لا تقتصر أهمية هذا اللقاء على نقاط الدوري، بل تتجاوزها لتشمل الفخر والتميز في هذا الصراع الكروي الأبدي بين الفريقين الإسبانيين الكبيرين. ستكون مباراة الكلاسيكو 2023/2024 عرضًا ممتعًا لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ونترقب بشوق ما ستسفر عنه تلك المواجهة الحاسمة.
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