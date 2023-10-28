كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم

كلاسيكو الآرض بين Barcelona vs Real Madrid اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني، وملعب مونتجويك في إقليم كتالونيا سيكون الشاهد على كلاسيكو جديد في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، حيث سيلتقي ريال مدريد ببرشلونة في إطار مباريات الجولة 11 من المسابقة، ويأتي هذا اللقاء في ظل تألق ملفت لفريق ريال مدريد بقيادة نجمه البارز جود بيلينجهام، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني حتى الآن.

برشلونة، من جانبه، يتطلع لتخطي الإصابات والغيابات التي أثرت على صفوفه هذا الموسم ويسعى جاهدًا للفوز في هذا الكلاسيكو الذي سيقام على أرضه وأمام جماهيره.

لريال مدريد، سيكون الفوز في هذه المباراة فرصة للمحافظة على الصدارة والتفوق على ضغوطات برشلونة، الذي يحتل المركز الثالث حاليًا برصيد 24 نقطة. برشلونة سيسعى بدوره للفوز بهذا اللقاء ليتجاوز ريال مدريد في سباق النقاط ويقترب من المتصدر.

بهذا الصدد، يمتلك ريال مدريد 25 نقطة في المركز الأول، بينما يتساوى جيرونا معه بنفس الرصيد. ورغم أن أتلتيكو مدريد يأتي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، إلا أن لديه مباراة مؤجلة تمنحه الفرصة للتقدم.

لذا، يبقى هذا الكلاسيكو من أهم وأبرز المباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم. يمكنك متابعة المباراة من خلال القنوات التلفزيونية وعبر البث عبر الإنترنت، ويمكن البحث عن مزيد من التفاصيل بشكل محدد حسب موقعك والقنوات المتاحة. ستكون هذه المواجهة فرصة رائعة لجمع محبي الكرة والاستمتاع بلحظات الندية والمنافسة الشديدة بين الفريقين.

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024؟

مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 مقررة يوم السبت، الموافق 28 أكتوبر 2023، وستُلعب على ملعب مونتجويك. ستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت السعودية والرابعة والربع بتوقيت مصر. يمكنك متابعة هذا اللقاء الرياضي المثير في هذا التاريخ والوقت للتمتع بمشاهدة أحد أهم وأشهر مباريات كرة القدم في العالم.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذيع قناة "بي إن سبورتس" القطرية مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط، ومن المؤكد أنك ستتمكن من مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد على شاشتها. تعتبر هذه القناة واحدة من أبرز الوجهات لعشاق كرة القدم في المنطقة لمتابعة أهم الأحداث الرياضية، بما في ذلك مباريات الدوري الإسباني والكلاسيكو بين الفريقين.

تردد قناة Play Sports TV تردد قناة TV2 Sport Premium 1 HD تردد قناة Varzish Sport HD قمرصناعي Astra 4A

التردد 11804

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

مفتوحة قمر صناعي: Astra 1A

التردد: 11385

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: 3/4

التشفير: فيديو جارد NDS قمر صناعي: Y1A

التردد: 11843

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

مفتوحة

كيف تشاهد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت الملعب برشلونة - ريال مدريد السبت 28 أكتوبر 2023

17:15 السعودية

16:15 مصر beIN Sports HD 1 TOD مونتجويك

ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في المسابقات الرسمية؟

برشلونة وريال مدريد التقيا من قبل في 254 مباراة رسمية، حيث انتهت 52 مباراة بالتعادل. وفي هذه المواجهات، انتصر ريال مدريد في 102 مباراة، بينما انتصر برشلونة في 100 مباراة.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت

وفيما يتعلق بالأهداف، سجل ريال مدريد 424 هدفًا في شباك برشلونة خلال هذه المباريات الرسمية. بينما سجل برشلونة 415 هدفًا في مرمى منافسهم في المباريات الرسمية. تمثل هذه الإحصائيات التاريخية ملخصًا للمنافسة الشرسة بين الفريقين في عالم كرة القدم.

البطولة عدد المباريات فوز ريال مدريد فوز برشلونة تعادل أهداف ريال مدريد أهداف برشلونة الدوري الإسباني 186 77 74 35 299 298 كأس ملك إسبانيا 37 13 16 8 66 68 السوبر الإسباني 16 9 5 2 34 23 دوري أبطال أوروبا 8 3 2 3 13 10 كأس التتويج 1 0 1 0 1 3 كأس الدوري 6 0 2 4 8 13 الإجمالي 254 102 100 52 424 415

ما هي إصابات برشلونة قبل الكلاسيكو ومتى تعود؟

ترسانة مدججة باللاعبين تغيب عن برشلونة في الكلاسيكو المقبل، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-

اللاعب الإصابة موعد العودة روبرت ليفاندوفسكي العقب 28 أكتوبر 2023 بيدري الفخذ غير محدد (عاد للتدريبات الجماعية) فرينكي دي يونج العقب 28 أكتوبر 2023 رافينيا الفخذ 28 أكتوبر 2023 جول كوندي الركبة 16 توفمبر 2023 سيرجي روبرتو عضلات الساق 12 نوفمبر 2023 جواو فيليكس كدمة عضلية 28 أكتوبر 2023

ما هي إصابات ريال مدريد قبل الكلاسيكو ومتى تعود؟

مع بدء تعافي نجوم ريال مدريد المصابين، بدأت تشكيلة الملكي تتضح ملامحها واكتملت إلى حد كبير كتيبة كارلو أنشيلوتي، لكن يظل هناك بعض اللاعبين المصابين نستعرضهم في الجدول التالي:-

اللاعب الإصابة موعد العودة إيدير ميليتاو الرباط الصليبي مارس 2024 تيبو كورتوا الرباط الصليبي أبريل 2024 داني سيبايوس إصابة عضلية 5 نوفمبر 2023 أردا جولر الفخذ 5 نوفمبر 2023

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز

ريال مدريد يدخل المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة. ويأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة. فيما يحتل فريق جيرونا المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة. يعكس هذا التصنيف المثير منافسة قوية في الدوري الإسباني هذا الموسم ويضيف حماسًا إلى مباراة الكلاسيكو المرتقبة.

قائمة ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو

وأعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة الميرنجي التي ستخوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني، وجاءت على النحو الآتي:-

حراسة المرمى دفاع وسط هجوم لونين كارفخال بيلينجهام فينسيوس جونيور ديفيد ألابا توني كروس رودريجو ناتشو لوكا مودريتش براهيم دياز لوكاس فاسكيز كامافينجا فران جارسيا فالفيردي روديجر تشاوميني ميندي

قائمة برشلونة في مباراة الكلاسيكو

تواجه مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد انتظارًا وحماسًا غير مسبوقين، حيث تشتعل النيران بين الفريقين في مباراة تجمعهما. يأتي هذا اللقاء في إطار منافسات الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، وتأمل الجماهير من جانبي المعسكرين في الفوز وحصد النقاط الثلاث التي تعني الكثير.

شكيل برشلونة اليوم

حراسة المرمى تير شتيجن خط الدفاع ألونسو - آي مارتينيز - آراخو - جي كانسيلو. خط الوسط إلكاي جوندوجان - أوريول روميو - فيرمين لوبيز. الهجوم لامين يامال - فيران توريس - جواو فيليكس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | من هنــــا

برغم تاريخ النزاع والتنافس القائم بين برشلونة وريال مدريد، إلا أن هذا اللقاء له طعم خاص وسحره الخاص الذي يجعله يستحق الانتظار. تأتي هذه المباراة في سياق يميزه العودة للعبة بعض النجوم البارزة بعد فترات إصابة، مما يجعلها أكثر إثارة وتوترًا.

بالنظر إلى التحديات التي واجهها برشلونة هذا الموسم بسبب الإصابات، يعتبر عودة العديد من لاعبيه البارزين للفريق مصدر تفاؤل كبير. بعدما تعرض روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج وبيدري لإصابات تعبق الفريق، تقدموا بخطوة مهمة في مسار عودتهم ومشاركتهم المحتملة في هذا الكلاسيكو. هذا يضيف توازنًا وقوة إلى فريق برشلونة، ويعزز فرصه في المنافسة بقوة على النقاط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | من هنــــا

من جهة أخرى، يدخل ريال مدريد هذا اللقاء وهو متصدر الجدول بـ 25 نقطة، ويسعى للفوز للابتعاد عن منافسيه. يحمل الفريق الأبيض همومًا مختلفة مع قوة هجومية رائعة، ويعول على نجوم مثل جود بيلينجهام لقيادتهم إلى الانتصار.

في الختام، لا تقتصر أهمية هذا اللقاء على نقاط الدوري، بل تتجاوزها لتشمل الفخر والتميز في هذا الصراع الكروي الأبدي بين الفريقين الإسبانيين الكبيرين. ستكون مباراة الكلاسيكو 2023/2024 عرضًا ممتعًا لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ونترقب بشوق ما ستسفر عنه تلك المواجهة الحاسمة.