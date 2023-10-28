مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

يلا شوت STAR 1 مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot اليوم في كلاسيكو الدوري الاسباني،تنتظر عشاق كرة القدم مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني بفارغ الصبر اليوم في تمام الرابعة والربع عصرًا. ستقام هذه المباراة على ملعب "مونتجويك" الواقع في إقليم كتالونيا، وتأتي ضمن الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

تم تكليف الحكم خيسوس خيل مانزانو بإدارة المباراة، بينما سيكون الحكم جيليرمو فرنانديز مسؤولًا عن تقنية VAR.

في جدول الدوري الإسباني حاليًا، يحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 25 نقطة، بينما يتقاسم جيرونا المركز الثاني بنفس عدد النقاط. أما برشلونة، فيجد نفسه في المركز الثالث برصيد 24 نقطة. ومن المهم ملاحظة أن أتلتيكو مدريد لديه مباراة مؤجلة ويمتلك 22 نقطة.

على الرغم من تألق الفرق، إلا أن كلا الفريقين يعاني من غيابات في صفوفهم قبل المباراة المرتقبة. يغيب لدى ريال مدريد لاعبون مهمون مثل تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو بسبب الإصابة. بالنسبة لبرشلونة، فإن غياباتهم تشمل لاعبين أساسيين مثل بيدري وجول كوندي بسبب الإصابة، وسيتحدد مشاركة رافينيا بقرار من المدرب تشافي. فيما يتوقف قرار مشاركة فرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو على التقييم النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتصدر قائمة هدافي مباريات الكلاسيكو برصيد 26 هدفًا في مختلف المسابقات. ويأتي بعده كل من النجم الأرجنتيني الراحل ألفريدو دي ستيفانو والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 18 هدفًا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

عند النظر إلى سجل مواجهات الفريقين، يظهر أن برشلونة لديه الأفضلية حيث فاز في 125 مباراة مقابل 108 انتصارات لريال مدريد، وانتهت 64 مباراة بالتعادل. وسجل برشلونة 522 هدفًا في شباك ريال مدريد، بينما تلقى شباكه 479 هدفًا.

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، على ملعب مونتجويك.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | من هنــــا

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الساعة الخامسة والربع بتوقيت السعودية، الرابعة والربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذيع مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم

تردد القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويمكن للراغبين في مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة البحث عن قناة beIN Sports من خلال اتباع الخطوات التالية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

سرعة الترميز: 27500

عامل تصحيح الخطأ: 2/3

من هو معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

وسيكون حفيظ دراجي معلقا على مباراة برشلونة وريال مدريد، والتي ستذاع عبر قناة beIN Sports، ويلتقي اليوم ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع في الكلاسيكو

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | من هنــــا

التشكيل| 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستينسن - رونالد أراخو - جواو كانسيلو

أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - جافي

جواو فيليكس - فيران توريس - لامين يامال

تشكيل ريال مدريد المتوقع في الكلاسيكو

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-4-2

كيبا أريزابالاجا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس