تشكيل نانت المتوقع لمواجهة لانس في الدوري الفرنسي.. موقف مصطفى محمد

الفجر الرياضي
نانت
نانت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، لمواجهة نظيره نادي لانس، وذلك مساء اليوم السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي موسم 2023-2024.


توقيت مباراة نانت ضد لانس


ويلتقي فريق نانت، مع نظيره نادي لانس، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب بوليرت ديليليس، معقل فريق لانس.


موقف مصطفى محمد من المشاركة ضد لانس


ويعود الدولي المصري مصطفي محمد للمشاركة في مباراة اليوم، بعد غيابه عن آخر مواجهتين أمام ستراسبورج ومونبلييه، بسبب الإيقاف، بعد تلقيه الطرد خلال مواجهة رين.

txt

موعد مباراة نانت ضد لانس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة


التشكيل المتوقع لنانت ضد لانس


حراسة المرمى: ألبان لافون
الدفاع: دينيس أبياه – أندري جيروتو – نيكولاس بالو – كونتين ميرلين
الوسط: صامويل موتوسامي – بيدرو شيرفيلا – لودوفيك بلاس
الهجوم: موسيس سيمون – إيجناتيوس جانجاو – مصطفى محمد


موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الفرنسي


يحتل نانت، المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد لانس في المركز الخامس عشر، برصيد 9 نقاط.
 

ترتيب الدوري مباراة اليوم موسى التشكيل المتوقع
Elfagr.org

مواد متعلقة

كلاسيكو الأرض: مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد (يلا شوت) بث مباشر في الدوري الإسباني 2023-2024
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي [ العالمي يتوهج ]

كورة لايف الآن ( 1 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الإسباني {المرينجي يعود}

عاجل- سقوط صاروخ فى "كريات أونو" قرب تل أبيب

الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

عاجل.. التموين تكشف أسعار سلع نوفمبر على البطاقات

"نتيجة الكلاسيكو".. ريال مدريد يقلب الطاولة على برشلونة ويحسم ديربي الدوري الإسباني

هالاند يفاجئ بيلينجهام بهذا التعليق بعد تألقه أمام برشلونة في الكلاسيكو

بث مباشر تويتر ( 1 - 1 )| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد الشوط الثاني اليوم في الدوري الإسباني.. يلا شوت