تشكيل نانت المتوقع لمواجهة لانس في الدوري الفرنسي.. موقف مصطفى محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، لمواجهة نظيره نادي لانس، وذلك مساء اليوم السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي موسم 2023-2024.



توقيت مباراة نانت ضد لانس



ويلتقي فريق نانت، مع نظيره نادي لانس، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب بوليرت ديليليس، معقل فريق لانس.



موقف مصطفى محمد من المشاركة ضد لانس



ويعود الدولي المصري مصطفي محمد للمشاركة في مباراة اليوم، بعد غيابه عن آخر مواجهتين أمام ستراسبورج ومونبلييه، بسبب الإيقاف، بعد تلقيه الطرد خلال مواجهة رين.



التشكيل المتوقع لنانت ضد لانس



حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: دينيس أبياه – أندري جيروتو – نيكولاس بالو – كونتين ميرلين

الوسط: صامويل موتوسامي – بيدرو شيرفيلا – لودوفيك بلاس

الهجوم: موسيس سيمون – إيجناتيوس جانجاو – مصطفى محمد



موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الفرنسي



يحتل نانت، المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد لانس في المركز الخامس عشر، برصيد 9 نقاط.

