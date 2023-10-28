يوسف طلبه لاعب منتخب القوس والسهم يحقق الرقم المؤهل للأولمبياد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حقق يوسف طلبه لاعب منتخب مصر للقوس والسهم الرقم المؤهل لأولمبياد  باريس خلال مشاركته في بطولة السهم الذهبي المقامه حاليا،  بعدما سجل ٦٤٦ في منافسات فردي الرجال، كما أحرز شريف أشرف ٦٤٥ نقطة وكان سبق وحقق الرقم المؤهل للأولمبياد من قبل.

يذكر أنه سبق وحقق كل من، علي عبد البر وندى عزام ورنا ممدوح ثلاثي المنتخب الأول للقوس والسهم الرقم المؤهل لأولمبياد باريس 2024 رسميًا، من خلال مشاركتهم في البطولة العربية التي أقيمت في السعودية.

وأحرز علي عبد البر 640 نقطة في حين أحرزت ندى عزام 617 نقطة في حين حققت رنا ممدوح 610 نقطة.

كما سبق وحقق ماجد دميان وليندا شرف ثنائي منتخب مصر للقوس والسهم، الرقم المؤهل لأولمبياد باريس 2024 رسميًا، بعد مشاركتهما  في بطولة  Sydney Olympic Park Archers Match play 8.

ونجح ماجد دميان في تحقيق مجموع نقاط 647 نقطة، في حين حققت ليندا شرف مجموع نقاط 611 نقطة.

وكان شريف أشرف، لاعب منتخب مصر للقوس والسهم، حقق من قبل الرقم المؤهل لأولمبياد باريس 2024 رسميًا، بعد مشاركته فى بطولة SV Tell Weilheim  التي أقيمت مؤخرا في  ألمانيا، بعدما أحرز مجموع نقاط 646 بالبطولة.

وينتظر الاتحاد المصري للقوس والسهم إحراز باقي الأرقام والمراكز المؤهلة للأولمبياد في البطولة الأفريقية المقبلة المقرر اقامتها في تونس.

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