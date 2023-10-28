كورة لايف الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت اليوم في الدوري السعودي {العالمي VS طواحين سدير}

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت اليوم

جولة جديدة Al Feiha vs Al Nassr اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، وتترقب جماهير الكرة في المملكة العربية السعودية بفارغ الصبر ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر في مباراة جديدة، وهذه المرة سيتم ذلك على أرض ملعب الملك فهد الدولي، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي.

يمتلك النصر فرصة مميزة عندما يواجه الفيحاء على ملعب الملك فهد الدولي، حيث يعلم الفريق بأهمية الفوز في هذه المباراة لتقليص الفارق مع الهلال المتصدر إلى 3 نقاط فقط. الهلال يتصدر الدوري حاليًا، وبفوز النصر سيتمكن من الاقتراب منه والمنافسة بقوة على اللقب.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت اليوم

يقدم "بوابة الفجر" خدمة البث المباشر لمباراة النصر والفيحاء، التي ستُلعب اليوم السبت، الموافق 28 أكتوبر، في إطار الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين في موسم 2023-2024. يُقام اللقاء على أرضية ملعب الملك فهد الدولي، معقل فريق الفيحاء.

سيتم انطلاق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. ستكون هذه المواعيد مثالية لمشاهدة المباراة ومتابعة تفاصيلها الشيقة.

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في حالة تحقيق الفوز، سيرتقي النصر إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة. وسيكون لديه أفضلية كبيرة للتواجد في هذا المركز بشكل منفرد خلف الهلال.

من جهة أخرى، يسعى نادي الفيحاء إلى تحقيق الفوز والوصول للنقطة رقم 17. سيكون هذا تحولًا مهمًا نحو المركز السابع في جدول الترتيب.

حتى الآن، لعب النصر 10 مباريات في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم. نجح في الفوز في 7 مباريات وتعادل في لقاء واحد، في حين خسر في مباراتين. وسجل لاعبوه 28 هدفًا، بينما استقبلوا 13 هدفًا في شباكهم. يبدو أن نادي النصر يتألق هذا الموسم، وجماهيره تأمل في مشاهدة كريستيانو رونالدو يقود الفريق إلى المزيد من الانتصارات والإنجازات.

موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

ويلتقي النصر مع نظيره الفيحاء يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، في لقاء ضمن المرحلة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

وتبدأ مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يوم السبت في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 7:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

وتذاع مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC1 SD وقناة SSC1 HD.

تردد SSC Sports على نايل سات تردد SSC Sports على عرب سات تردد SSC Sports على سهيل سات القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747- 12418

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مفتوحة القمر الصناعي: بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

معلق مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

وسيكون لقاء النصر والفيحاء مذاعا عبر قناة SSC1 HD بتعليق كل من عيسى الحربين وعبد الله الغامدي، وقناة SSC1 SD بتعليق فهد عريشي.

بث مباشر مباراة النصر والفيحاء تويتر

تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمى دفاع وسط هجوم نواف العقيدي أليكس تيليس فوفانا كريستيانو رونالدو - عبد الله مادو عبد المجيد الصليهم - - عبد الإله العمري أوتافيو - - نواف بوشل ساديو ماني - - - تاليسكا -

التشكيلة المتوقعة لنادي الفيحاء في مواجهة النصر

حراسة المرمى دفاع وسط هجوم ستويكوفيتش البقاوي سيميروت ساكالا - الخيبري ريكاردو أونيكرو - الرشيدي الصابيري نواكامي - كونان - -

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي بث مباشر

ستشهد مباراة الفيحاء والنصر في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" لهذا الموسم 2023-2024، مواجهة مثيرة تجمع بين الفريقين على أرضية ستاد "الملك فهد الدولي"، حيث يدخل النصر اللقاء بطموح كبير لتحقيق الفوز كضيف ثقيل. يتواجد الفريق حاليًا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، ويسعى للتقدم في سباق المنافسة على اللقب.

النصر يملك وجهة ثاقبة هذا الموسم، ويسعى للتأكيد على تفوقه بتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة. بفضل تحقيقه للانتصارات في 7 مباريات من أصل 10 خاضها حتى الآن، يتميز بفريق متميز في هذا الموسم، يجمع بين القوة الهجومية والاستقرار الدفاعي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والفيحاء | من هنــــا

في هذا السياق، يأمل النصر في الاستفادة من مباراته مع الفيحاء وتحقيق الفوز، وهو أمر يمكن أن يساعده على الانتقال إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري. إذا نجح في تحقيق هذا الفوز، سيتقدم بفارق نقطة واحدة فقط خلف الهلال المتصدر.

من ناحية أخرى، يبحث فريق الفيحاء في تحقيق الفوز للوصول للنقطة رقم 17 والتقدم نحو المركز السابع. إن تحقيق هذا الهدف سيكون خطوة مهمة في مشوار الفريق هذا الموسم، وسيمنحه الدفعة الإيجابية لمتابعة تحسين أدائه.

من الممكن أن نرى مباراة شهدت تبادلًا للأدوار بين الفريقين، حيث سيسعى النصر للهجوم بكل قوة واستغلال نقاط القوة لديه في خط الهجوم والوسط. ومن جانبه، سيعمل الفيحاء على الدفاع بشراسة والتركيز على تحقيق الفوز.

تجتمع العديد من العوامل في مباراة اليوم لتجعلها مثيرة ومشوقة لمحبي كرة القدم. من غير الممكن التنبؤ بالنتيجة النهائية للمباراة، ولكن يمكن التأكيد على أنها ستقدم عرضًا كرويًا شيقًا يسعد بها الجماهير.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والفيحاء | من هنــــا

يعتبر هذا الموسم بداية جيدة للنصر، وإذا استمر في تحقيق الانتصارات والأداء القوي، فإنه سيكون له كلمة مهمة في منافسة اللقب. كما أن ظهور كريستيانو رونالدو مع النصر يضيف لمسة من التألق إلى الفريق ويزيد من فرصه في المنافسة.

من الواضح أن مباراة اليوم ستكون حاسمة بالنسبة لكلا الفريقين، وسيكون لديهما الرغبة في تحقيق الفوز والانتصار على منافسهما. الجماهير ستكون على موعد مع عرض كروي ممتع، وسيتابع الجميع بشغف مجريات اللقاء.

لا يمكن للمشجعين وعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية إلا أن يتوقعوا مباراة مثيرة ومشوقة في ملعب الملك فهد الدولي. تلك المباراة ستشهد تنافسًا قويًا ومستوى عاليًا من الأداء من كلا الفريقين. إذا كان النصر سيحقق الفوز ويقلص الفارق مع الهلال، أما الفيحاء سيعمل بكل جهد على الفوز والارتقاء في جدول الترتيب.