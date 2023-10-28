نتائج مميزة لناشئي سيتي كلوب في دوري السلة والطائرة.. وافتتاح مبنى خاص للألعاب الإلكترونية بشبين الكوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


استمرارا للنتائج المميزة لأبناء سيتي كلوب خلال المشاركات في المسابقات الرسمية بعد اشهار النادي، فاز فريق سيتي كلوب شبين تحت 14 سنة (بنات ) على نادى بنها  32 / 7 ضمن منافسات دورى منطقة القليوبية لكرة السلة، كما فاز في مسابقة تحت 16 سنة (بنين ) على مركز شباب قبلي 31 / 13.

وفي منافسات الكرة الطائرة، فاز سيتي كلوب شبين تحت 13 سنة (بنات ) علي فريق دجلة فرع اللوتس بنتيجة أشواط 2/1.

وعلى مستوى البراعم، تخطي سيتي كلوب العبور فريق الجولف ضمن بطولة منطقة القليوبية لكرة السلة، كما فاز سيتي كلوب شبين على أكاديمية النزهة بنين وبنات.

وحرص أبناء سيتي كلوب على تأكيدهم خلال هذه المنافسات على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في أزمته الراهنة بسبب الحرب الشرسة على قطاع غزة.

وكانت مجموعة أندية سيتي كلوب قد أقرت التوسع في تكوين فرقها على مستوى الناشئين والبراعم في كل اللعبات بجميع الفروع ضمن خطة تكوين قاعدة رياضية تخدم المنتخبات الوطنية والمستوى الأول خلال السنوات الخمس المقبلة.

في السياق ذاته، وفي اطار الاهتمام الكبير الذي توليه أندية سيتي كلوب بالنشء  والشباب، تم افتتاح مبنى الألعاب الالكترونية بسيتي كلوب شبين الكوم لتلبية تطلعاتهم ورغباتهم.

كما أجريت في سيتي كلوب طنطا اختبار القياسات الخاصة بالسباحة ضمن خطة توسيع قاعدة الممارسة والارتقاء بالمستويات في كل اللعبات.

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