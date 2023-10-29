قرار جديد من مارسيل كولر لإنعاش أنتوني موديست (شاهد الفيديو)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة صعبة أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن مباريات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وتنطلق أحداث المباراة المرتقبة، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري، على ملعب بريتوريا.

- الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي

وأكد سيف زاهر مقدم برنامج ملعب أون تايم:" أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، قرر وضع مكافأة استثنائية للفوز في مواجهة صن داونز الصعبة، رغم وجود لائحة خاصة بالمكافأت، إلا أن تلك البطولة ستكون لها حسابات منفردة".

وتابع:" جماهير الأهلي لديها تخوف من تكرار السيناريو السابق المخيب على ملعب صن داونز، ولكن خبرات الأحمر كبيرة وقادرة على الفوز ذهابا وايابا".

وأوضح بشأن موديست:" كولر قام بعقد جلسة مع اللاعب الفرنسي أنتوني موديست، وحرص على اصطحاب الطبيب النفسي للفريق أحمد أبو الوفا".

وواصل:" كولر أكد لموديست أنه سيواجه ضغط كبير في الفترة الحالية، في ظل رغبته في الاعتماد عليه بشكل أساسي في خط الهجوم، كما طمأنه بأنه خارج التقييم في الفترة الحالية حتى شهر يناير، ولكن يجب الاندماج مع الفريق بشكل أكبر".

واختتم سيف زاهر:" كولر لا يملك الصبر، ممكن في مباريات الدوري فقط، لكنه لفت نظر اللاعب أن داخل الأهلي لا يوجد لاعب لا يتحمل الضغط، لا يوجد وقت للتركيز مع لاعب واحد، دكة الفريق ممتلئة بالنجوم".