كورة لايف الآن ( 0 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الأفريقي {تقدم صنداونز}

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت اليوم

منافسة إفريقية Sundowns vs Al Ahly اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت اليوم في الدوري الأفريقي، ويبحث عشاق كرة القدم عن المعلومات حول القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الإفريقي لعام 2023. ستكون هذه المباراة حاسمة حيث يخوض المارد الأحمر مباراة الذهاب خارج مصر أمام فريق صن داونز في جنوب إفريقيا. سيتنافس الفريقان في نصف نهائي الدوري الإفريقي بهدف بلوغ المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

الأهلي ينهي الشوط الأول متعادلاً مع صن داونز

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الإفريقي بالتعادل السلبي.

بدأت المباراة بسرعة واندفاع من الفريقين في محاولة للسيطرة على وسط الملعب. في الدقيقة الثانية، حصل رضا سليم على ركلة حرة بعد تعرضه لعرقلة على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، وقام بتنفيذها علي معلول، لكن الدفاع تصدى لها.

وفي محاولة سريعة للتحرك من جانب رضا سليم، تعرض لاعب صن داونز لبطاقة صفراء بعد تدخله عنيفاً ضد رضا سليم.

قام الأهلي بالتميز في الدقائق الأولى من المباراة بانتشاره الجيد والضغط على لاعبي صن داونز عبر معظم أرجاء الملعب، وقام بإغلاق المساحات أمامهم، مما أدى إلى زيادة عدد التمريرات الخاطئة من الفريق الجنوب إفريقي.

مع مرور الوقت، استعاد صن داونز توازنه وبدأ في السيطرة على مجريات اللعب من خلال التمريرات القصيرة بعد تراجع لاعبي الأهلي إلى الخلف، ورغم البداية القوية، نجح فريق صن داونز في السيطرة على مجريات اللعب.

سيدوزاني شكل خطورة كبيرة بعد استلامه لكرة طولية، واستطاع استلامها ومحاولة التسجيل. تصاعدت حدة اللعبة بين الفريقين، وشهدنا اندفاعًا من اللاعبين لتسجيل هدف يفتح النتيجة.

صن داونز يتقدم علي المارد الأحمر بهدف

في الدقيقة 51، نجح فريق صن داونز في تسجيل هدفه الأول عن طريق لاعبه ماسيكو، الذي قام بتسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء. توجّهت الكرة باتجاه الزاوية اليسرى للمرمى، متجاوزة حارس المرمى الشناوي واستقرت داخل الشباك.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت اليوم في الدوري الأفريقي

يُقدم موقع "بوابة الفجر" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز، والتي ستُقام اليوم الأحد، الموافق 29 أكتوبر 2023. هذه المباراة تأتي ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. سيكون بإمكان الجماهير وعشاق الكرة متابعة هذا اللقاء المثير عبر خدمة البث المباشر على موقع "الأسبوع".

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة بعد تعادله مع سيمبا التنزاني بنتيجة 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. تقدم الأهلي لنصف النهائي بقاعدة الهدف الأفضل خارج الأرض بعد تعادله الإيجابي في ملعب الخصم. في مواجهة صن داونز، سيسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتسهيل مهمة المباراة الإياب في القاهرة.

مع زخم إيجابي على الصعيدين الإفريقي والمحلي، يتطلع الأهلي إلى تقديم أداء رائع في مباراته ضد صن داونز. وهذه المباراة ستكون أيضًا تأهيلًا للمباراة النهائية، حيث سيواجه الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز الفائز من مباراة الوداد والترجي.

للمشجعين الذين يترقبون هذا اللقاء، يجب متابعة البث المباشر للمباراة عبر القنوات الناقلة. يجب مراجعة البرامج التلفزيونية أو المواقع الرياضية المحلية لمعرفة القنوات الناقلة وجدول البث. تتوفر العديد من القنوات الرياضية المحلية والعالمية لبث مباراتك المفضلة، وبإمكانك العثور على القناة المناسبة لمشاهدة المباراة والتمتع بالعرض الرياضي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز | من هنــــا

من المؤكد أن هذه المباراة ستكون مثيرة وحماسية، وسيتابع العديد من المشجعين الحدث بشغف. تحمل هذه المباراة الكثير من التحديات والتوتر، ومن المتوقع أن يقدم الفريقان أفضل أداء لديهما للوصول إلى المراحل المتقدمة في البطولة.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد هاني محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم علي معلول خط الوسط مروان عطيه أليو ديانج محمد مجدي أفشة بيرسي تاو حسين الشحات الهجوم محمود كهربا

ما هو موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري السوبر الإفريقي 2023 ؟

في اليوم الأحد، الموافق 29 أكتوبر، سيتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى ملعب ستاد لوفتوس فيرسفيلد، حيث سيلتقي مع فريق صنداونز في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي. تعد هذه المواجهة من أبرز الأحداث الرياضية التي ينتظرها عشاق الكرة حول العالم، حيث يتطلعون إلى متابعة أداء فريقهم المفضل ورؤية كيف سيقدمون في هذا اللقاء المهم. الأهلي يسعى لتحقيق النصر وتحقيق تقدم نحو النهائي، وبالتالي سيكون هذا اللقاء فرصة للتألق والتأكيد على جاهزيته. سنكون على موعد مع مباراة مثيرة ومشوقة تجمع بين الأهلي وصنداونز، والتي ستجذب انتباه الجماهير وعشاق اللعبة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت

كما سيتمكن المشجعون في الوطن العربي من مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم بتوقيتات العواصم العربية التالية:

البلد التوقيت القاهرة - طرابلس - الخرطوم - بريتوريا 3:00 عصرًا القدس - الرياض - الدوحة - صنعاء - بيروت الكويت - دمشق - بغداد - عمان - المنامة 4:00 عصرًا أبو ظبي - مسقط 5:00 مساءً تونس - الجزائر - الرباط 2:00 ظهرًا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري السوبر الإفريقي 2023

ستُنقل مباراة الأهلي وصن داونز اليوم عبر العديد من القنوات المجانية التي ستكون متاحة للجماهير في الوطن العربي. إليكم بعض تلك القنوات وتردداتها:

قنوات أون تايم سبورتس (OnTime Sports): ستكون هذه القنوات بمختلف إصداراتها من أبرز الخيارات لمشاهدة المباراة. يمكنك البحث عن تردداتها الصحيحة على القمر الصناعي الذي تستخدمه.

قنوات أبو ظبي الرياضية (AD Sports): من المتوقع أن تبث المباراة أيضًا على قنوات أبو ظبي الرياضية. يُفضل التحقق من ترددات هذه القنوات لضمان استقبالها بشكل صحيح.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز | من هنــــا

القنوات الرياضية السعودية (SSC): قد تكون القنوات الرياضية السعودية من بين الخيارات الممكنة لمشاهدة المباراة. تحقق من الترددات الصحيحة لهذه القنوات.

تأكد من تنظيم استقبال القنوات وضبط جهاز الاستقبال الخاص بك بما يتناسب مع الترددات الصحيحة للقنوات المذكورة. تذكر أن هذه المعلومات قد تتغير، لذا يُفضل دائمًا التحقق من المصادر الرسمية للقنوات قبل المباراة لضمان أنك ستتمكن من مشاهدتها بسهولة.

تردد قناة OnTime Sports 1 HD تردد قناة أبو ظبي الرياضية قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 مفتوحة قمر صناعي: نايل سات التردد: 12091 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة تردد قناة SSC قمر صناعي: نايل سات التردد: 12284 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة

هذه المباراة تمثل تحديات عديدة يجب التغلب عليها لضمان النجاح في مواجهة صن داونز الصعبة. إليكم بعض تلك التحديات وكيف يمكن للأهلي التعامل معها بفعالية:

لعب خارج الديار: لعب المباراة على أرض المنافس يضيف تحديًا إضافيًا. يجب على الأهلي أن يتأقلم مع الأجواء والملعب الجديد ويحاول السيطرة على الأحداث. تحفيز اللاعبين للتعامل بإيجابية مع هذا التحدي مهم لتحقيق الأداء المميز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز | من هنــــا

مواجهة هجوم صن داونز: يعتبر هجوم صن داونز قويًا، ويتميز بلاعبين مهاريين. يجب على الدفاع الأهلاوي التركيز على التنظيم والتحفظ وعدم السماح بالمساحات للاعبي صن داونز للتسجيل.

الاستفادة من هجوم الأهلي: لديهم هجومًا قويًا ومهارات فردية مميزة. يجب على اللاعبين الأهلاويين الاستفادة من قوتهم في خلق الفرص والتسجيل.

تحفيز الفريق: يجب على المدرب والقيمين في النادي تحفيز اللاعبين وتذكيرهم بأهمية المباراة. الروح والتفاؤل الإيجابي يمكن أن تسهم في تحقيق الأداء المثلى.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز | من هنــــا

الخبرة: الأهلي يمتلك تاريخًا غنيًا في البطولات الأفريقية. يمكن للخبرة في مثل هذه المباريات الكبرى أن تسهم في اتخاذ القرارات الصائبة في الميدان.

بالتركيز على هذه النقاط والعمل الجماعي والتنسيق، يمكن للأهلي التغلب على التحديات والمضي في مشواره نحو تحقيق النجاح في دوري السوبر الإفريقي.