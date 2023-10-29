 aiBANK يحصل على جائزة "البنك الأسرع تطورًا ونموًا" في المنطقة العربية من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

هذا التكريم يأتي تقديرا لما حققه البنك من إنجازات خلال الفترة السابقة، وتقديم كل ما هو جديد من خدمات مصرفية تناسب مختلف شرائح المجتمع وفقًا لمتطلبات السوق.

aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية قد حصل علي جائزة البنك الأسرع تطورًا ونموًا من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وقد تسلم الجائزة تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـaiBANK ضمن فعاليات تكريم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب للتميز والانجاز المصرفي لعام 2023 وهو الحدث الذي أقيم للعام التاسع علي التوالي، ويستند الاتحاد في اختياره للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين.

وأعرب سيف الدين عن سعادته بحصول aiBANK على الجائزة، موجهًا الشكر للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب على حرصه الدائم على تكريم المصارف العربية ذات الأداء المتميز بالمنطقة العربية، وقال إن هذا التكريم يأتي تقديرا لما حققه البنك من إنجازات خلال الفترة السابقة، وتقديم كل ما هو جديد من خدمات مصرفية تناسب مختلف شرائح المجتمع وفقًا لمتطلبات العملاء. وأضاف سيف الدين أن البنك قد ركز بشكل كبير على إنشاء حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء دائمة التطور مع الحرص على أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.

وتأتي الجائزة تتويجًا للتطورات التي شهدها البنك مؤخرا، إذ حقق البنك نقلة نوعية بمنتجاته وخدماته وفروعه لتتواكب مع أحدث وسائل التكنولوجيا والتي انعكست على نتائج البنك في الفترة الأخيرة حيث ارتفع صافي أرباحaiBANK إلى 450.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، محققًا نسبة نمو 56%. وقد صاحب ذلك ارتفاع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنحو 12% لتسجل 23.4 مليار جنيه مصري نتيجة ارتفاع كل من محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمؤسسات بنسبة 12% خلال نفس الفترة لتسجل 17.3 مليار، وكذلك محفظة تمويل الأفـراد بنحو 14% لتسجل 6.1 مليار جنيه مصري، مع استمرار البنك في الحفاظ على نسبة مرتفعة لمعدل كفايةرأس المال والذي بلغ 15.29%، وهو ما يدعم استراتيجية النمو التي يستهدفها البنك بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها الساحتان المحلية والعالمية.

هذا وفي اطار التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد نجح البنك في تخطي النسبة المستهدفة وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري والبالغة 25%من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بالبنك، حيث بلغت نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 27.3%، منها نسبة 18.2% موجهة للمشروعات الصغيرة وذلك بنهاية سبتمبر 2023، وقد تحقق ذلك من خلال إتاحة البنك لأحدث منتجاته التمويلية تحت شعار "تمويل يجرّيك 100 خطوة لأدام" التي تستهدف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 10 ملايين جنيه وبفترات سداد حتى 5 سنوات، فضلًا عن سرعة الحصول على الموافقات اللازمة خلال 4 أيام فقط.

والجدير بالذكر أنه في إطار خطة aiBANK لتقديم باقات متنوعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، فقد أطلق aiPremier Elite وهي شريحة جديدة تتيح باقة من الخدمات المميزة لشريحة كبار العملاء، وهو ما يؤكد التزام البنك بتقديم خدمات مالية متكاملة للأفراد مع التركيز على تعزيز العلاقات الوطيدة والممتدة مع عملائه. بالإضافة إلى ذلك وقع البنك بروتوكول تعاون طويل الأجل مع شركة Visa لتقديم باقة متكاملة من أحدث المنتجات والخدمات في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء. هذا وقد أطلق البنك مؤخرًا وديعة "سلم، واستلم" بعائد يصل إلى 15% يصرف مقدمًا وبحد أدنى لربط الوديعة 500،000 جنيه دون حد أقصى، وتتيح هذه الوديعة آجال تصل إلى 6 أشهر مع إمكانية الاسترداد في أي وقت طبقا للشروط والأحكام.

ويعمل aiBANK على تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال شبكة واسعة تضم 33 فرعًا في جميع أنحاء الجمهورية منهم 3 فروع إسلامية تقدم خدمات ومنتجات إسلامية. هذا وقد تم مؤخرا افتتاح فرع البنك بالمنصورة، وذلك في إطار جهود البنك في التوسع وافتتاح فروع جديدة في محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير الخدمات المصرفية لأكبر عدد من العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يعمل aiBANK على توسيع شبكة الصراف الآلي ATM لتغطي أغلب المناطق الحيوية، بهدف توفير التواجد الملائم لسهولة الوصول للعملاء في أي وقت ومكان.

-نهاية البيان-

عن aiBANK

تأسس aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت إشراف البنك المركزي المصري، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال يبلغ 40 مليون دولار أمريكي، وتمت زيادته إلى 1،987 مليون جنيه في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 أكتوبر 2021، وبعد استكمال صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح 5،000،000،003 جنيه مصري وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقًا الآتي:

مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بنسبة 51%

صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%

بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%

يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للشركات والأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقا للمعايير المصرفية الإسلامية، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات، وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعلى البنك في ذات الوقت. ويسعى البنك إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر درع من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن.

ويرتكز البنك في تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (33) فرع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافيًا وافتتاح فروع جديدة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي ATM لتغطي أغلب الأماكن الحيوية. يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

ريهام عباس

رئيس قطاع العلاقات العامة واتصالات المؤسسة في aiBANK

[email protected]