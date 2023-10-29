مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة إفريقية جديدة Sundowns vs Al Ahly اليوم، بث مباشر مباراة الاهلي ضد صن داونز تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم يلا شوت، وتاريخ المواجهات بين الناديين يضيف جوًا خاصًا إلى هذه المباراة المهمة. منذ الهزائم الكبيرة التي مني بها الأهلي أمام صن داونز في السنوات السابقة، أصبحت مباراة الأهلي وصن داونز واحدة من أهم المواجهات في القارة الإفريقية. هذه المواجهات الكبيرة والمثيرة تخلق توترًا إيجابيًا وتشجيعًا لجماهير الفريقين، حيث يبحث كل نادٍ عن الثأر وتحقيق الفوز.

الفرصة للأهلي في هذه المباراة لتجاوز ماضيه وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من ثقة الفريق وتؤكد على قدرته على المنافسة في هذه البطولة الرائعة. يجب أن يكون هذا اللقاء فرصة للأهلي لإثبات قوته والعمل على استعادة بريقه في البطولات الإفريقية.

بالطبع، هذه المرة ستكون المباراة في إطار بطولة دوري السوبر الإفريقي، وهو شيء جديد ومميز. ستكون هذه الفرصة لكلا الفريقين للمنافسة في سياق مختلف وملعب جديد. المجال مفتوح أمام الأهلي وصن داونز لإثبات مهاراتهم وقوتهم، ولربما سيتغير مجرى تلك الذكريات السابقة مع تقديم أداء جيد في هذا اللقاء.

سيكون لدى الجماهير والمتابعين فرصة لمشاهدة مباراة مثيرة ومليئة بالتحديات، حيث يتطلع الفريقان إلى تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز. سيكون من المثير متابعة هذه المباراة ورؤية كيف سيؤدي الأهلي وصن داونز في هذا الاصطدام القاري المثير.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في السوبر الأفريقي 2023

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد صن داونز عبر العديد من القنوات العربية. يُمكن مشاهدتها على قناة المشاهد المصرية "OnTime Sports"، التي حصلت على حقوق بث بطولة دوري السوبر الأفريقي 2023. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعة المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 وبي إن سبورت المفتوحة وقنوات الرياضة السعودية "SSC"، بالإضافة إلى القناة الرياضية المغربية. ستكون هذه القنوات البث الحصري للمباراة، مما يتيح لك فرصة مشاهدة الأهلي وصن داونز في هذا الصراع الكروي المثير.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي 2023

ستتمكن من مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي 2023 من خلال أكثر من قمر صناعي، وهم نايل سات وعرب سات وسهيل سات عبر التردد التالي.

القناة القمر التردد الترميز التصحيح ON Time Sports نايل سات 11449 أفقي 27500 5/6 AD Sports 1 عرب سات 11804 أفقي 27500 3/4 نايل سات 11526 أفقي 27500 5/6 beIN Sports HD نايل سات 11054 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 11566 أفقي 27500 2/3

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي 2023

سيتم بث مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي مجانًا على منصة YouTube. يمكنك مشاهدة المباراة عبر حساب بي إن سبورت وحساب قناة أبو ظبي الرياضية وحساب الرياضية المغربية على YouTube.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعة اللقاء عبر الإنترنت باستخدام تطبيق "شاهد" من خلال الاشتراك في باقة البث الرياضي. يمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عبر تطبيق "Starzplay" وموقع "فيفا +". هذه الخيارات تتيح للجماهير مشاهدة المباراة بسهولة من أي مكان عبر الإنترنت.

بث مباشر مباراة الاهلي ضد صن داونز تويتر

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي 2023

مباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي ستقام يوم الأحد، 29 أكتوبر 2023، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت مكة المكرمة. يمكن للجماهير متابعة اللقاء في هذا الموعد المحدد.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

المركز اللاعب حراسة المرمى محمد الشناوي الدفاع محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول الوسط مروان عطيه - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - حسين الشحات الهجوم محمود كهربا

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

المركز اللاعب حراسة المرمى ويليامز الدفاع كيكانا - موكوينا - مقالا الوسط موناو - موديبا - الليندي - بوطويل الهجوم مخوليس - زواني - مينديينا

يوم الأحد، الموافق 29 أكتوبر 2023، ستشهد مباراة نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم مواجهة قوية ومثيرة بين النادي الأهلي المصري وفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي. يُقام هذا الكلاسيكو القاري على أرض ماميلودي صن داونز في ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في بريتوريا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز | من هنــــا

تُعتبر هذه المباراة بمثابة تحدٍ جديد للنادي الأهلي وصن داونز، حيث يتقابلان للمرة الخامسة عشرة في تاريخهما. وقد سبق وأن حقق الأهلي الفوز في خمس مرات وتعادل في أربع مناسبات، ومع العلم أن صن داونز لم يخسر على أرضه أمام الأهلي.

المباراة ستكون فرصة للمدرب مارسيل كولر ولاعبي الأهلي لتعويض الخسارة السابقة أمام صن داونز بنتيجة 2-5 في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي 2022-23. وبالنظر إلى أداء الأهلي المميز في البطولة الأفريقية، يتطلع الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المهمة.

خسر النادي الأهلي في مباراته أمام فريق ماميلودي صن داونز بنتيجة 5-2، وهذه هي المرة الثانية التي يتلقى فيها الأهلي هزيمة بخماسية أمام صن داونز. السابقة كانت في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في موسم 2019 بنفس النتيجة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز | من هنــــا

يغيب عن الأهلي في هذه المباراة لاعبين مهمين؛ إمام عاشور بسبب إصابة في الكاحل، وأحمد عبد القادر بقرار عقوبة من المدرب مارسيل كولر بسبب اعتراضه على عدم مشاركته في المباريات الأخيرة، مما تسبب في تغريمه مئة ألف جنيه. كما يستمر غياب ثلاثة لاعبين آخرين بسبب الإصابة وهم عمرو السولية، كريم فؤاد، ومحمود متولي.

بدأ الأهلي مشواره في البطولة بتعادل في مباراة الذهاب على أرض فريق سيمبا التنزاني بنتيجة 2-2، وتعادل مجددًا في مباراة الإياب على أرضه 1-1 بفضل هدف متأخر لمحمود عبد المنعم كهربا، ليتأهل الأهلي بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه. أما ماميلودي صن داونز، ففاز على فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي 2-0 في مباراة الذهاب، وتعادل دون أهداف في مباراة الإياب.