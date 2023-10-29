عاجل.. الزمالك يستقر على عدم تجديد عقد الصخرة

يرغب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في عدم تجديد التعاقد مع محمد عبد الغني لاعب الفريق في الانتقالات الشتوية القادمة.

سبب رغبة الزمالك في عدم تجديد التعاقد مع محمد عبد الغني

بناء على طلب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الذي يرغب في التعاقد مع مدافع آخر في الانتقالات الشتوية القادمة بدلا من محمد عبد الغني.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء الغد على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة زد أف سي.

وخسر الزمالك من نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد القاهرة.

