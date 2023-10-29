عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 04:02 م 10/29/2023 4:02:44 PM

يتواجد الدولي المصري عمر مرموش في تشكيل فريق اينتراخت فرانكفورت الرسمي لمواجهة نظيره بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة البوندسليجا لموسم 2023-2024.

تشكيل فرانكفورت لمواجهة بوروسيا دورتموند

وأعلن دينو توبمولر عن تشكيل فرانكفورت لمواجهة بوروسيا دورتموند وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: تراب

خط الدفاع: توتا - كوخ - باشو

خط الوسط: بوتا - سخيري - لارسون - ماكس

خط الهجوم: شعيبي - مرموش- كناوف

ومن جانبه أعلن المدير الفني لتشكيل بوروسيا دورتموند ايدين تيرزيك وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: رامي بن سبعيني - هوملز- شلوتربيك - وولف

خط الوسط: رينا - سابيترز - اوزجان

خط الهجوم: مالين - فولكروج - رويس

ويحتل فريق اينتراخت فرانكفورت المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، بعد تحقيقه 13 نقطة من 3 انتصارات واربع تعادلات وهزيمة.

وعلى الجانب الآخر يتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الخامس برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.

وتنطلق المباراة في الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورتس.