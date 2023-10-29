عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند

الفجر الرياضي
عمر مرموش
عمر مرموش

يتواجد الدولي المصري عمر مرموش في تشكيل فريق اينتراخت فرانكفورت الرسمي لمواجهة نظيره بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة البوندسليجا لموسم 2023-2024.

تشكيل فرانكفورت لمواجهة بوروسيا دورتموند

وأعلن دينو توبمولر عن تشكيل فرانكفورت لمواجهة بوروسيا دورتموند وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: تراب

خط الدفاع: توتا - كوخ - باشو

خط الوسط: بوتا - سخيري - لارسون - ماكس

خط الهجوم: شعيبي - مرموش- كناوف

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ومن جانبه أعلن المدير الفني لتشكيل بوروسيا دورتموند ايدين تيرزيك وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: رامي بن سبعيني - هوملز- شلوتربيك - وولف

خط الوسط: رينا - سابيترز - اوزجان

خط الهجوم: مالين - فولكروج - رويس

ويحتل فريق اينتراخت فرانكفورت المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، بعد تحقيقه 13 نقطة من 3 انتصارات واربع تعادلات وهزيمة.

وعلى الجانب الآخر يتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الخامس برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.

وتنطلق المباراة في الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورتس.

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