موانئ البحر الأحمر تتداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 618 شاحنة و766 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 289 شاحنة و750 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 42500 طن بضائع، 329 شاحنة و16 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة GLEN PARK وعلي متنها 36000 طن فوسفات تصدير إلى الصين والسفينتين دليلة والحرية.

وشهد ميناء نويبع تداول 3712 طن بضائع و325 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهى آيلة، كوين نفرتيتى، بريدج واور، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ALNAWA EXPRESS وعلى متنها 717 سيارة بوزن 1434 طن قادمة من جدة.

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الخامسة مساء نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 30 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1017 راكب بموانيها.