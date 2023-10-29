بورصة البحرين تفوز بجائزة الريادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن فعاليات معرض جيتكس 2023

أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، عن فوزها بجائزة الريادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من معرض ومؤتمر الخليج والشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات (جيتكس جلوبال) الذي أقيم في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقد اتخذت بورصة البحرين خطوات راسخة نحو دعم استمرارية الأعمال، وتعزيز المرونة التشغيلية، تأكيدًا على التزامها المستمر بتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها.

وكانت بورصة البحرين قد قامت بتطبيق بيئة تخطيط استمرارية الأعمال من خلال تبني حلول آمنة مدارة لسطح المكتب كخدمة (DaaS) والتي تتيح لموظفيها الوصول بطريقة آمنة إلى سطح المكتب الافتراضي المعتمد على الحوسبة السحابية من أي مكان وفي أي وقت مما يساهم في تعزيز قدرة الموظفين على استخدام أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالعمل من أي مكان في العالم، ما دام أن لديهم اتصال بالإنترنت.

وبهذه المناسبة، قال حسين عبدالمحسن الجمري، مدير أول تقنية المعلومات في بورصة البحرين في تعليقه على الفوز بالجائزة: "لقد تشرفنا بالفوز بجائزة الريادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023 في معرض جيتكس. إن هذه الجائزة تعكس التزام البورصة المستمر في تبني الحلول المبتكرة، وتؤكد إسهاماتنا الملموسة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية لبورصة البحرين."

وأضاف: "في ظل التطورات التكنولوجية السريعة في وقتنا الحالي، تبرز أهمية سرعة الاستجابة ومواكبة التغيرات في تحقيق النمو. إننا في بورصة البحرين ندرك ذلك تمامًا، وقد حرصنا على أن يكون الابتكار والرقمنة في قلب عملياتنا مما يتيح لنا سرعة الاستجابة لأي تغيير، بما يضمن تعزيز قدرة أعمالنا ونماذج عملياتنا على مواكبة التغيرات."

جدير بالذكر أن برنامج جوائز CXO Insight Middle East يسلط الضوء على الشركات التي اتخذت قرارات مميزة في أعمالها من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الناشئة. كما يكرّم هذا البرنامج المنظومة بأكملها التي تساهم في نمو وتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة، لتحتفي بإسهامات جميع الأطراف ذات الصلة.