صادرات النفط العُماني تتجاوز 230 مليون برميل نهاية سبتمبر

بلغ إجمالي كمية صادرات سلطنة عُمان من النفط حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 230 مليونًا و292 ألفًا و300 برميل، شكلت ما نسبته 80.2 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط البالغ 287 مليونًا و37 ألفًا و500 برميل.



وأظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات نشرتها وكالة الأنباء العمانية بأن إجمالي إنتاج النفط الخام انخفض بنسبة 3.3 بالمئة، ليبلغ 223 مليونًا و555 ألفًا و200 برميل فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بنحو 8.1 بالمئة، مسجلًا 63 مليونًا و482 ألفًا و300 برميل، في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط مليونًا و51 ألفًا و400 برميل حتى نهاية سبتمبر.



وبلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 40 مليارًا و589 مليونًا و900 ألف متر مكعب حتى نهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع نسبته 3.6 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022 البالغة 39 مليارًا و174 مليونًا و100ألف متر مكعب.



واستحوذت المشروعات الصناعية على ما نسبته 58.5 بالمائة من استخدامات الغاز الطبيعي حتى نهاية سبتمبر، لتبلغ نحو 23 مليارًا و777 مليون متر مكعب، فيما بلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من: حقول النفط 10 مليارات و89 مليون متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 6 مليارات و526 مليونًا و800 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 197 مليونًا و100 ألف متر مكعب.



وبلغ الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملًا الاستيراد 32 مليارًا و442 مليونًا و500 ألف متر مكعب، فيما بلغ الإنتاج المصاحب 8 مليارات و147 مليونًا و400 ألف متر مكعب.