المجلس العربي للمياه يوقع اتفاقية تعاون مع الصين

وقع المجلس العربي للمياه، اليوم الأحد" اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد المائية الصينية في مجال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لحسن إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية، وذلك على هامش فعاليات "أسبوع القاهرة السادس" للمياه بالقاهرة.

وقال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه، إن الاتفاقية تستهدف مواجهة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه بالمنطقة العربية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية وخاصة إعادة استخدام المياه المعالجة.

وأضاف أن الاتفاقية تستهدف أيضًا نقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز التقنيات المبتكرة والمتكاملة للموارد المائية السطحية والجوفية بين الصين وبين المجلس العربي للمياه الممثل للدول العربية في هذا المجال، كما تتضمن إقامة علاقة تعاون شاملة في مجال تعزيز البحوث التطبيقية المشتركة ووضع السياسات الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنظيم الحوارات العلمية وبرامج التبادل الإداري والفني وتعزيز بناء القدرات ودعم تنظيم المؤتمرات الدولية وخطط التعاون بين الطرفين.