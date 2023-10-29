الدول السبع الصناعية تتعهد بدعم سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء

جدد مسؤولو التجارة والاقتصاد بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الأحد تعهدهم بالعمل معًا لضمان سلاسل التوريد السلسة للضروريات مثل الطاقة والغذاء، بالرغم من حالة عدم اليقين العالمية.

وقالوا في بيان مشترك، وفقًا لوكالة "أسوشستد برس"، إن الدول تعهدت في اجتماعها الذي استمر يومين في مدينة أوساكا غرب اليابان بالحفاظ على "نظام تجاري حر وعادل يعتمد على سيادة القانون وتعزيز المرونة الاقتصادية والأمن الاقتصادي".

وناقش المشاركون كيف يمكن للسياسة التجارية أن تساهم في معالجة تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع التجارة الرقمية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

وتتزايد المخاوف وسط الدول المتقدمة بشأن الحفاظ على إمدادات مستقرة من رقائق الحاسوب والمعادن الأساسية، مثل الليثيوم، والتي تعتبر بالغة الأهمية وسط الطلب على السيارات الكهربائية وغيرها من مصادر الطاقة الخضراء.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، وجرت دعوة كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا وتشيلي والهند وإندونيسيا وكينيا للمشاركة في الاجتماع، إلى جانب منظمة التجارة العالمية.