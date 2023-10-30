الرئيس الأمريكي: أثمن دور مصر الرائد في إيصال المساعدات إلى غزة

توك شو
بوابة الفجر

تحدث الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، الأحد، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتعبير عن تقديره لدور مصر الرائد في الجهود المبذولة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة، جاء ذلك خلال بيان صادر من السفارة الأمريكية بالقاهرة.

والتزم الزعيمان بتسريع وزيادة المساعدات المتدفقة إلى غزة ابتداء من اليوم ومن ثم بشكل مستمر.

كما ناقشا أهمية حماية أرواح المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى.

وأطلع الرئيس بايدن، الرئيس السيسي على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان عدم قيام الجهات الفاعلة الإقليمية بتوسيع الصراع في غزة، وكذلك على الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وأكد الرئيسين بايدن والسيسي التزامهما بالعمل معًا لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.

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