بيان عاجل من شركة الاتصالات الفلسطينية بشأن انقطاع الإنترنت في غزة

عربي ودولي
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان.

وقالت الشركة في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "نود التوضيح أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتعرض شبكة الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت إلى تقطع وتشويش في الخدمات بسبب تكرار تضرر عناصر الشبكة نتيجة القصف المستمر".

وأضافت شركة الاتصالات الفلسطينية، أن طواقمها تقوم بمراقبة الشبكة على مدار الساعة لإصلاح ما يمكن من الأعطال وإعادة الخدمات للمشتركين.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عودة خدمات الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة إثر انقطاع في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت بسبب القصف الإسرائيلي العنيف من محاور عدة.

غزة قصف غزة فلسطين حماس اسرائيل
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر تويتر ( 0 - 1 ) الشوط الثاني | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في الدوري الأفريقي.. يلا شوت

عاجل.. أول قرارات الأبيض ضد نجم الزمالك

أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي [ العالمي يتوهج ]

القسام تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتن شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهما

كورة لايف الآن ( 1 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الإسباني {المرينجي يعود}

عاجل.. أوكرانيا: نتطلع إلى عقد قمة سلام عالمية هذا العام

كورة لايف الآن ( 0 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الأفريقي {تقدم صنداونز}

لا يصلح لإرتداء القميص الأحمر.. نجم الأهلي السابق ينتقد مهاجم الفريق