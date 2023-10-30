بيان عاجل من شركة الاتصالات الفلسطينية بشأن انقطاع الإنترنت في غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان.

وقالت الشركة في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "نود التوضيح أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتعرض شبكة الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت إلى تقطع وتشويش في الخدمات بسبب تكرار تضرر عناصر الشبكة نتيجة القصف المستمر".

وأضافت شركة الاتصالات الفلسطينية، أن طواقمها تقوم بمراقبة الشبكة على مدار الساعة لإصلاح ما يمكن من الأعطال وإعادة الخدمات للمشتركين.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عودة خدمات الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة إثر انقطاع في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت بسبب القصف الإسرائيلي العنيف من محاور عدة.