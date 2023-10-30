"القاهرة الإخبارية": ترتيبات مصرية لإدخال 60 شاحنة إلى غزة الاثنين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الأحد، بوجود "ترتيبات" مصرية لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، اليوم الاثنين.

وقالت القناة في نبأ عاجل على منصة "إكس": "ترتيبات مصرية لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة يوم غد الاثنين"، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت "القاهرة الإخبارية" أن "مصر تواصل جهودها لضمان استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة وزيادتها لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين، حيث تم إدخال 48 شاحنة اليوم من المساعدات المتنوعة".

يذكر أن الهلال الأحمر الفلسطيني، أفاد في بيانين، الأحد، بأنه تسلم 34 شاحنة تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضاف أن "عدد الشاحنات المستلمة وصل حتى اللحظة إلى 118 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود".

وكانت غزة تتلقى نحو 500 شاحنة من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات يوميا قبل 7 أكتوبر الجاري، بما في ذلك 45 شاحنة وقود لتشغيل سيارات القطاع ومحطات تحلية المياه والمخابز وفق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".