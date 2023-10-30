تذبذب في أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات المحلية مع تجاوز سعر الأوقية عالميا 2000 دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

تعرضت أسعار الذهب في مصر لتذبذبات عنيفة خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين، حيث صعدت أسعار الذهب بشكل مفاجئ 5 جنيهات في الجرام إلا أنها سرعان ما انخفضت مرة اخري بقيمة 10 جنيهات في الجرام.

 

تذبذب أسعار الذهب في مصر اليوم:

وشهدت اسعار الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات تذبذبات بين الصعود والهبوط لتستقر عند المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24 في مصر الان: سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2942 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار  22 في مصر الان: سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 2697جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 في مصر الان: سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2575جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 في مصر الان: سجل سعر الذهب عيار18 نحو 2207 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 12 في مصر الان: سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1417 جنيه للجرام.

سعر الذهب  الجنيه الذهب في مصر الان: سجل سعر الذهب الجنيه الذهب نحو 20600 جنيها بنخفاض 80 جنيها عن التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب عالميا تستقر فوق مستويات 2000 دولار للأوقية:

وعالميا استقرت أسعار الذهب مع افتتاح التداولات بالأسواق العالمية،  فوق مستوى الألفي دولار وهو أحد مستويات الدعم الهامة، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

 

 استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2013 دولار للأوقية.

 

 

وتترقب أطراف السوق الآن قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير وأن ينصب التركيز على تصريحات رئيس البنك جيروم باول.

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