"قراءات في الإعلام العبري عن المستقبل بعد طوفان الأقصى".. ندوة بنقابة الصحفيين المصريين

تنظّم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ندوة تحت عنوان "قراءات فى الإعلام العبرى عن المستقبل بعد طوفان الأقصى"، وذلك يوم السبت 4 نوفمبر، الساعة الخامسة والنصف مساءً بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي"، بالدور الثالث في مبنى النقابة.

يشارك في الندوة أكاديميون متخصصون في اللغة العبرية ومتابعة الإعلام الإسرائيلي باللغة العبرية، بهدف التعرّف على اتجاهات هذا الإعلام، وتصوراته إزاء المستقبل على صعيد أربعة محاور، هي: تطور الحرب ومساراتها العسكرية، والمجتمع الإسرائيلى من الداخل، والأبعاد والتداعيات الإقليمية والدولية، والقضية الفلسطينية ومستقبلها.

يتحدّث في الندوة الدكتور خالد سعيد، والدكتورة منال عيسى، ويديرها الزميل الكاتب الصحفي كارم يحيى.