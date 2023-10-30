"قراءات في الإعلام العبري عن المستقبل بعد طوفان الأقصى".. ندوة بنقابة الصحفيين المصريين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنظّم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ندوة تحت عنوان "قراءات فى الإعلام العبرى عن المستقبل بعد طوفان الأقصى"، وذلك يوم السبت 4 نوفمبر، الساعة الخامسة والنصف مساءً بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي"، بالدور الثالث في مبنى النقابة.

يشارك في الندوة أكاديميون متخصصون في اللغة العبرية ومتابعة الإعلام الإسرائيلي باللغة العبرية، بهدف التعرّف على اتجاهات هذا الإعلام، وتصوراته إزاء المستقبل على صعيد أربعة محاور، هي: تطور الحرب ومساراتها العسكرية، والمجتمع الإسرائيلى من الداخل، والأبعاد والتداعيات الإقليمية والدولية، والقضية الفلسطينية ومستقبلها.

يتحدّث في الندوة الدكتور خالد سعيد، والدكتورة منال عيسى، ويديرها الزميل الكاتب الصحفي كارم يحيى.

نقابة الصحفيين المصريين
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الخارجية يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات لغزة

عاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى.. خطة تخفيف الأحمال الجديدة

بث مباشر تويتر ( 0 - 1 ) الشوط الثاني | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في الدوري الأفريقي.. يلا شوت

عاجل - فلسطين ترد وتحسم الجدل نهائيا بشأن النزوح إلى جنوب غزة

أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي [ العالمي يتوهج ]

القسام تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتن شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهما

مصطفي كامل يتعرض لحادث سير مروع

لكسر شوكة صن داونز.. أول قرارات الأهلي لحسم الصعود إلى نهائي الدوري الإفريقي