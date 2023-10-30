مفاجأة بأسعار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023

ارتفاعات جنونية لأسعار الحديد والأسمنت في مصر، إلا أنه تراجعت أسعار الحديد اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، فى الأسواق المصرية، بعد ارتفاعها خلال الفترة الماضية، ليتراوح سعر طن الحديد فى مصر ما بين 33000 إلى 37000 جنيه، ليكون بذلك تراجع سعر طن الحديد بنحو 5000 جنيه.

وتستعرض بوابة “الفجر” في السطور التالية سعر الحديد الاستثمارى بعدما بلغت قيمته 38338 جنيها، وزادت عمليات بحث المواطنين عن سعر الحديد، اليوم الاثنين، تزامنًا مع اقتراب إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء.

ارتفاع بقيمة 5000 جنيه في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 30 أكتوبر

سعر الحديد اليوم الاثنين 30 أكتوبر في مصر

وجاء سعر الحديد وفقا لصفحة بوابة مجلس الوزراء الرسمية:

- سجل حديد عز نحو 40279 جنيه للطن بقيمة ارتفاع 3378 جنيها.

- سجل حديد عشرى 37000 ألف جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد بشاى 36500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الجيوشى 35000 جنيه.

- سعر طن حديد المصريين 39000 جنيه.

- سعر طن حديد المراكبى 36500 جنيه.

- سعر حديد الجارحى 37000 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل 36.500 جنيه للطن.

ارتفاع بقيمة 5000 جنيه في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 30 أكتوبر

سعر الأسمنت اليوم الاثنين 30 أكتوبر في مصر

- جاء سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1750 جنيها.

- سجل سعر أسمنت النصر 1700 جنيه.

- سعر أسمنت وادى النيل سجل 1680 جنيها.

- سعر أسمنت المخصوص سجل 1700 جنيه.

- سعر طن أسمنت حلوان سجل 1710 جنيهات.

ارتفاع بقيمة 5000 جنيه في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 30 أكتوبر

ارتفاع جماعي في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق محليا، حيث انخفض الحديد انخفاضا يتراوح ما بين الـ100 و300 جنيه في الطن، وعاد الارتفاع مرة أخرى سيد الموقف فارتفع الطن ارتفاعا يتراوح ما بين الـ3 آلاف والـ6 آلاف جنيه مؤخرا، بسبب صعود خام البيليت عالميا.. بينما تراجعت أسعار الأسمنت أيضا تراجعا يتراوح ما بين الـ70 والـ130 جنيها في الطن وعاد الارتفاع مرة أخرى فارتفعت أسعار الأسمنت ارتفاعا يتراوح ما بين 10 إلى 20 جنيها في الطن، واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض، إضافة إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، كما استقرت أيضا أسعار الجبس مؤخرا، وذلك حسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل.

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