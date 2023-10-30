موانئ البحر الأحمر تتداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 9 سفن.

مشيرا إلى أنه تم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة و530 شاحنة و80 سيارة فضلا عن وصول وسفر 1070 راكبا بموانيء الهيئة.

وذكر بيان صادر عن المركز أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع،و315 شاحنة و73 سيارة، وحركة الصادرات شملت 6000 طن بضائع، و215 شاحنة و7 سيارات.

وأضاف أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين دليلة والحرية، بينما شهد الميناء مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3450 طن بضائع و260 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهي آيلة وكوين نفرتيتى، وبريدج واور، كما يشهد ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينة ALNAWA EXPRESS متجهة إلى جدة.