تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط



أعلنت هيئة ميناء دمياط إنه تم استقبال خلال ال` 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن.. وبلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 34 سفينة.

قال المركز الاعلامى للهيئة فى بيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 الف و314 طن تشمل: 3400 طن رمل و5830 طن يوريا و13 الف و48 طن ملح صب و1000 طن مولاس و2000 طن بضائع متنوعة..

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63 ألف و570 طن تشمل: 11570 طن خردة و16 الف و900 طن ذرة و2100 طن زيت طعام و12077 طن حديد و200 طن تفاح و3694 طن فول و17 الف و29 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 482 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 650 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4948 حاوية مكافئة.. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47 الف و509 طنا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 429 الف و639 طنا.

كما غادر عدد قطار واحد بحمولة إجمالية 1265 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات(دخولا وخروجا) عدد 5525 شاحنة.