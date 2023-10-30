البنك المركزي الصيني يضخ 658 مليار يوان في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيولة في موسم سداد مستحقات الضرائب.



وأعلن البنك اليوم الاثنين ضخ 658 مليار يوان ( 91.67 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية وفق نفس الآلية في الأسبوع الماضي.



وذكر المركزي الصيني إن هذه الخطوة تستهدف التحوط ضد أي أزمة سيولة محتملة في النظام المصرفي بسبب موسم سداد الضرائب وطروحات السندات الحكومية، مع المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة حسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).