الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم القطاع الصحي



ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية نهاية تعاملات يوم الاثنين على الرغم من التقلبات المستمرة في الشرق الأوسط، حيث يراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية من ألمانيا وحركة السوق الأميركية.

وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 0.42%، مع صعود معظم القطاعات حيث قادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب.

ويتجه المؤشر نحو انخفاض شهري بنسبة 4.6%، وفقًا لبيانات LSEG، وسط أرباح باهتة ومخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل.

وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.24%، وكاك الفرنسي صعد بنحو 0.58%، وفوتسي البريطاني أغلق على مكاسب بنحو 0.57%