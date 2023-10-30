الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم القطاع الصحي

الاقتصاد
بوابة الفجر


ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية نهاية تعاملات يوم الاثنين على الرغم من التقلبات المستمرة في الشرق الأوسط، حيث يراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية من ألمانيا وحركة السوق الأميركية.

وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 0.42%، مع صعود معظم القطاعات حيث قادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب.

ويتجه المؤشر نحو انخفاض شهري بنسبة 4.6%، وفقًا لبيانات LSEG، وسط أرباح باهتة ومخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل.

وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.24%، وكاك الفرنسي صعد بنحو 0.58%، وفوتسي البريطاني أغلق على مكاسب بنحو 0.57% 

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - "الكرة الذهبية 2023".. جميع جوائز الأفضل في العالم (برعاية ميسي)

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد حصوله على المركز الـ11 بقائمة الكرة الذهبية

عاجل - تعليق صادم من الفنان محمد صبحي حول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

عاجل | محمد صبحي يصدم جمهوره برأيه في مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل ويوجه رسالة نارية إلى المصريين المقيمين في الخارج

عاجل - "أول اجتماع لـ حسين لبيب".. مفاجآت عديدة في قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

عاجل.. الأهلي يغلق الباب في وجه الزمالك وبيراميدز ويستعيد مهاجمه

عاجل.. ليونيل ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023

بث مباشر تويتر ( 0 - 1 ) الشوط الثاني | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في الدوري الأفريقي.. يلا شوت