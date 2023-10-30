محافظ الدقهلية يستقبل اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية بمكتبه بديوان المحافظة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه بديوان عام محافظة الدقهلية، الكاتب الصحفي حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم ورئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية والسادة اعضاء اللجنة النقابة الجديدة.

تضم اللجنة النقابية لصحفيو الدقهلية كلا من الكاتب الصحفي هشام لطفي نائب رئيس تحرير جريدة العربي الناصري وكيل اللجنة، والكاتب الصحفي إيهاب نظيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وكيل اللجنة، وتأتي هذه الزيارة عقب اعلان نقابة الصحفيين اعتماد أسماء اللجان النقابية للصحفيين في اكتوبر 2023.

و قدم "مختار" التهنئة للجنة النقابة الجديدة بعد انتخابهم في اكتوبر 2023 مؤكدًا علي دعمه الكامل لهم من أجل تأدية رسالتهم السامية وتقديم كافة الخدمات للصحفيين بالدقهلية.

واكد " المحافظ "علي دعمه الكامل للصحفيين بالدقهلية لتأدية دورها الكامل لخدمة المجتمع وحل مشاكلهم وتذليل العقبات امامهم لممارسة عملهم في ابراز إنجازات الدولة المصرية، بكافة القطاعات.

جانب من إلقاء

ووجه "مختار" من خلال اللجنة النقابة الجديدة الشكر والتقدير للصحفيين في جميع ربوع مصر علي ما يبذلونه من جهود ودور مهنة الصحافة والإعلام عموما في وقت السلم في التنمية والتقدم والتثقيف والتنوير والوعي، وفي وقت الحرب كذلك، في كل الأحداث الساخنة، حيث أن الصحافة تكون مشاركة وتلعب دورا كبيرا، والتي أشار إليها الرئيس السيسي مؤخرا في خطاباته الأخيرة وتأكيدا على الدعم المستمر للصحافة، والذي من شأنه أن يمنح الصحفيين حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل، ولتقديم محتوى صحفي متميز يلبي احتياجات المواطن المصري ويعكس جهود القيادة السياسية في التنمية لتحقيق حياة كريمة لكل الشعب المصري، والحفاظ علي الأمن القومي المصري من أجل الأمن والاستقرار ليس لمصر فقط ولكن أيضا لكل شعوب ودول المنطقة

كما أكد " المحافظ " على أهمية دور الصحافة الوطنية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وهي دائما ما تقف في خنادق المواجهة، خصوصا فى معارك الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد على نشر موجات التحيز والتطرف، وصناعة الشائعات ضمن ما يعرف بالحروب السيبرانية، وهي في الحقيقة ساحة المعركة الحقيقية للصحفيين الوطنيين، إضافة إلى كونها أداة مهمة للتنمية، فهى تساهم في نشر الوعي بين المواطنين.