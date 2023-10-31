أوسوريو يقود الزمالك في مران اليوم استعدادًا لمواجهة زد

الفجر الرياضي
أوسوريو
أوسوريو

يقود خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك مران الفريق استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة زد أف سي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة زد أف سي.

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يسعى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك تحقيق الفوز على زد أف سي واستعادة الانتصارات مرة أخرى.

وخسر الزمالك من نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخوض مباراة الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد القاهرة.
 

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