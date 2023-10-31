المستشار عزت خميس نائبا للمنسق العام بحملة مواطن للشؤون القانونية

أخبار مصر
المستشار عزت خميس
المستشار عزت خميس

أعلنت حملة مواطن لدعم مصر، تعيين المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل - رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، نائبا للمسنق العام للشؤون القانونية، ومستشارا للحملة، وذلك لما لديه من اسهامات قانونية وخبرات طويلة، إضافة إلى دوره الوطني الكبير الذي قام به أثناء ممارسة عمله.

وقال محمد فاروق، المنسق العام للحملة، إن المستشار عزت خميس، إضافة قانونية كبيرة، ستساهم في دفع الحملة إلى الأمام، مؤكدا سعي الحملة للاستفادة من خبراته الكثيرة والمتراكمة والتي اكتسابها خلال عمله على مدار سنوات طويلة.

وأضاف منسق عام حملة مواطن، أن الحملة تسعى دائما إلى أن يكون كل الكوادر الوطنية تعمل تحت مظلة واحدة هدفها دعم مصر والنهوض بها، كما تسعد بكل القامات والقيادات التي تعمل ليل نهار حبا وإخلاصا لمصر.

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