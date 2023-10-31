الضرائب تنظم ندوة مع "أرنست أند يونج" حول توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات



نظمت مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة أرنست أند يونج ندوة لشرح منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات في إطار سلسلة ندوات التوعية المجانية التي تنظمها المصلحة عن المنظومة.

وقال الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية " إن اللقاءات والندوات المجانية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني تأتي علي رأس أولويات المصلحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بفتح قنوات تواصل مستمرة مع مؤسسات المجتمع المختلفة للوقوف علي أي عقبات أو عراقيل تواجههم عند تطبيق المنظومات الضريبية المميكنة، وكذلك لنشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق هذه المنظومات بشكل صحيح بما يحفظ حقوق المواطنين ويحفظ كذلك حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيًا.

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن المنظومة تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المُسبق للبيانات الواردة من الممول، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي، قائلًا إن المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة بما يُسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

و أوضح الدكتور "فايز الضباعني "أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة علي الأجورو المرتبات تقوم بإحتساب الضريبة وترحيل المطالبة علي منظومة الميكنة الشاملة ليتم دفعها، مضيفا أنه يمكن التعامل مع المنظومة عن طريق التكامل بين أنظمة المرتبات الحالية لدي الممولين والمنظومة حيث أن المنظومة تقوم باحتساب الضريبة وليس لها علاقة باحتساب المرتبات، كما يمكن الإدخال علي المنظومة عن طريق شيت الإكسيل أو الإدخال اليدوي من خلال البوابة.

و قال" أيمن سعد مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات " خلال الندوة التي نظمتها المصلحة بالتعاون مع شركة إرنست أند يانج، أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على تطبيق المنظومة بشكل تدريجي على المجتمع، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ) من المنظومة منذ15 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى إلزام ممولي المرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية ) من المنظومة اعتبارا من 15 ديسمبر 2023، موضحًا أن البيئة التجريبية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، التي تتيحها المصلحة للممولين قبل الإنطلاق علي البيئة الفعلية، تهدف إلى إتاحة الفرصة للممولين للتدريب علي كيفية الإدخال علي المنظومة ، دون أي تأثير شكلي أو إجرائي لدى مصلحة الضرائب المصرية.

و أشار" أيمن سعد " إلي أن جميع الشركات أو الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأموريتها إلى مأمورية أخري صدر لمموليها قرار إلزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات، يجب عليها أن تلتزم بالمنظومة بدءًا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة، موضحًا أنه يجوز لأي من الشركات أو الجهات التي لم يحن موعد إلزامها بتطبيق المنظومة، طلب الانضمام لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وأوضح " أيمن سعد " أنه للاستفسارات الخاصة بالمنظومة يمكن الإتصال علي الرقم المختصر 16395 ثم الضغط علي رقم 7 ثم رقم 1 للاستفسارات الضريبية أوعلى رقم 2 للإستفسارات الفنية، أو التواصل علي رقم الشكاوي علي الواتساب علي رقم 0123193954 أو التواصل عن طريق الإيميل [email protected]

كما يمكن الإطلاع علي دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ودليل الأسئلة الشائعة للمنظومة، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة من خلال الدخول علي الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

و يمكن الإطلاع وتحميل نماذج منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms



و قال " وائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث الضريبية " إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تتيح 3 طرق للتكامل مع المنظومة على حسب ما يتناسب مع حالة كل شركة وعدد العاملين بها ، موضحًا أنواع الصرفية للقطاع الخاص وهى صرفية أساسية، وصرفية إضافية ، ودون موظفين ) بينما أنواع الصرفية لقطاع الأعمال العام والقطاع الحكومي تتمثل في صرفية أساسية دون الدمغة النسبية، وصرفية إضافية دون الدمغة النسبية، وذلك لأنهم خاضعين للدمغة النسبية ولأن بعض جهات قطاع الأعمال العام غير خاضعة للدمغة النسبية، فتم توفير ذلك الإختيار لهم في خانة نوع الصرفية علي المنظومة، مشيرًا إلى أن الصرفية الأساسية يكون لها إعفاء شخصي بينما الصرفية الإضافية لا يكون لها إعفاء شخصي وبالتالي يتم رفع صرفية أساسية واحدة لكل رقم قومي.

وأفاد " وائل السيد " أن المقابل النقدي لرصيد الأجازات أثناء الخدمة، عبارة عن شقين شق خاضع للضريبة وهو ما يتم صرفه أثناء خدمة الموظف، وشق يتم صرفه بعد إنتهاء خدمة الموظف أو إنتهاء العلاقة التعاقدية وهذا يكون معفي من الخضوع للضريبة.

من الجدير بالذكر الندوة أنه حضر الندوة حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لادارة وتنمية المواهب و مني شفيق رمزي مدير عام التدريب علي تكنولوجيا المعلومات وعضو بلجنة التغيير للمشروع، وأميرة عبدالله مدير ادارة التسويق المحلي، ودينا مدحت مشرف الندوة، ومن جانب شركة ايرنست أند يونج حضر أحمد السيد الشريك ورئيس قسم الضرائب بشركة أرنست أند يونج مصر ، وأحمد جلال أبو الفتوح الشريك بقسم الضرائب بشركة أرنست أند يونج مصر، ووليد جمال المدير التنفيذي بمكتب ارنست ويونج ، وايمان عاطف المدير التنفيذي بشركة ارنست أنديونج.