المطران عطا الله حنا: ان مطلبنا هو فلتتوقف الحرب فورا



وجه سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم نداء عاجلا إلى كافة المرجعيات والرئاسات الكنسية المسيحية في العالم ومن كل الكنائس بضرورة الضغط على الحكومات في الغرب واتخاذ مواقف واضحة رافضة للعدوان ومنددة باستمراريته لان تداعياته سوف تكون كارثية ولا يمكن ان يستوعبها عقل بشري.

نشكر الكنائس التي عبرت عن تضامنها وطالبت بوقف الحرب ونتمنى ان يستمر هذا الحراك حتى يصل صوت الكنائس إلى المسؤولين في الغرب لعلهم يتحركون من اجل وقف هذه الالة التدميرية والعدوان الغاشم الذي يتعرض له اهلنا في غزة.

ان مطالبتكم بوقف العدوان ليست تدخلا في شأن سياسي بل هي مسألة روحية وانسانية واخلاقية لا سيما ان ايماننا يحثنا دوما على ان يكون انحيازنا للمتألمين والمظلومين في هذا العالم فكونوا صوتا لهم وطالبوا بأن تتوقف آلة الموت فأهل غزة لا يستحقون ان يعاملوا بهذه القسوة.

واكد سيادته بأن مطلبنا الاساسي الذي يجب ان نؤكده وان نطالب به هو فلتتوقف الحرب فورا وليتوقف هذا العدوان حقنا للدماء ووقفا للدمار.