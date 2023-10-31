رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر يجري اتصالات هاتفية بشأن الوضع في غزة



جرى اتصال هاتفي بين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تم التطرق خلاله إلى الأوضاع الراهنة في قطاع غرة وشدد الكرسي الرسولي على ضرورة تفادي اتساع رقعة النزاع والعمل من أجل حل الدولتين.

هذا ما جاء في بيان صدر عن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني أكد أن مكالمة هاتفية تمت صباح اليوم الاثنين بين أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول رئيس الأساقفة غالاغر، ووزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية عبد اللهيان بناء على طلب هذا الأخير. أضاف البيان أنه خلال الاتصال الهاتفي عبر رئيس الأساقفة غالاغر عن قلق الكرسي الرسولي البالغ حيال ما يجري في إسرائيل وفلسطين، مشددا على الضرورة القصوى للحيلولة دون اتساع رقعة النزاع والعمل من أجل حل الدولتين ليتحقق سلام مستقر ودائم في الشرق الأوسط.