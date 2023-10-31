البابا فرنسيس: ليتوقف إطلاق النار في الأرض المقدّسة



في تحيّته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يدعو لوقف إطلاق النار في الأراضي المقدسة ويعبر عن قربه من ضحايا الإعصار في أكابولكو

بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أشكر جميع الذين - وفي أماكن عديدة وبطرق مختلفة - انضموا إلى يوم الصوم والصلاة والتوبة الذي عشناه يوم الجمعة الماضي من أجل السلام في العالم. لا نستسلمنَّ أبدًا. لنواصل الصلاة من أجل أوكرانيا، وكذلك من أجل الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل والمناطق الأخرى التي تعاني من الحرب.

وفي غزة بشكل خاص، لتُترك فسحات لضمان المساعدات الإنسانية ويتمّ إطلاق سراح الرهائن على الفور. لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف إطلاق النار: ليتوقف إطلاق النار. لقد استمعتُ مؤخرًّا إلى الأب إبراهيم فلتس، في برنامج على صورته، حيث قال: أوقفوا إطلاق النار! أوقفوا إطلاق النار!. إنه نائب حارس الأراضي المقدسة. ونحن أيضًا مع الأب إبراهيم نقول: أوقفوا إطلاق النار. توقفوا أيها الإخوة والأخوات: الحرب هي هزيمة على الدوام!

تابع البابا فرنسيس يقول أنا قريب من سكان منطقة أكابولكو في المكسيك، التي ضربها إعصار قوي. أصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم ومن أجل الذين تعرضوا لأضرار جسيمة. لتعضد العذراء مريم سيّدة غوادالوبيه أبناءها الذين يعيشون في محنة.