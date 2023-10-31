

حداد في القداس: أوقفوا الحرب في غزة واهتموا بالسلام

لبى متروبوليت صيدا ودير القمر لطائفة الروم الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد نداء إلى البابا فرنسيس أثناء أداء صلاة من اجل السلام في غزة والعالم، حيث القى عظة في القداس قال فيها: أكثر ما يدهشنا اليوم انحلال القيم الانسانية في العالم تجاه ما يحدث في غزة، وتدعمه الولايات المتحدة، معتبرًا أنه علامة واضحة للخوف العالمي الذي يعيشه الانسان المعاصر. الخوف الذي جعل من القوى المتصارعة بعيدة عن اي اعتبار لحقوق الأبرياء وخاصة الأطفال والنساء والمرضى والعجزة. وتجسد في قصف المستشفيات والمساجد والكنائس والمنازل.

واضاف: نضم صوتنا إلى اصوات الناس الذين لا يرعبهم الخوف وهؤلاء موجودون في كل الديانات والبلدان الا اوقفوا الحرب واهتموا بالسلام فتأتيكم بركات السماء ما تطلبونه. طوبى لفاعلي السلام فانهم ابناء الله يدعونه لخير الناس.