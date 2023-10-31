رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك يستعرض اوضاع الايبارشية

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم النائب السابق عن قضاء جزين امل ابو زيد يرافقه المهندس ربيع عاصي، مختار جزين خليل الأسمر، الدكتور روجيه الخوند، رامي رحيّم، جورج غانم، ايليا أبوزيد وعادل الخوند، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان.
وأشاد ابو زيد بالمطران ابراهيم ابن بلدة جنسنايا في قضاء جزين، الحامل في قلبه الإيمان الذي ازهر في ارض الجنوب والتعلق بالجذور والأرض والعائلة، الموجود اليوم في زحلة دار السلام ومربى الأسود، فجمع بشخصه الإيمان والعنفوان والكرامة ووضعهم في خدمة الكنيسة والمجتمع. 
كما نوّه بمواقف المطران ابراهيم التي تعبّر عن وجع الناس وتحملها إلى اعلى المستويات، وتمنى لابراهيم الصحة والعافية لمتابعة رسالته.
بدوره، شكر ابراهيم لابو زيد الزيارة والكلام الجميل، ونوّه ب مواقفه وعمله الوطني في خدمة كل لبنان، مشددًا على ان لبنان بحاجة إلى امثال امل ابو زيد للقيام من ازماته.

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