

المطران العمار في صيدا يستقبل مستشار رئيس الاتحاد العربي للتطوع في البحرين

زار مستشار رئيس الاتحاد العربي للتطوع في مملكة البحرين شربل قبلان ترافقه رئيسة جمعية الشوف للتنمية الدكتورة دعد القزي، راعي ابرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار في دار المطرانية المارونية صيدا، حيث نقل قبلان تحيات رئيس الاتحاد العربي للتطوع الشيخ حسن بو هزاع للعمار، ثم شرح قبلان عن الاتحاد العربي للتطوع وابرز نشاطاته ودوره، كما كان عرض لأهمية العمل التطوعي وانعكاساته الإيجابية على المجتمعات، وتم الاتفاق على صيغة تعاون بين الاتحاد العربي للتطوع، وجمعية الشوف للتنمية والتي لها باع في العمل الانساني التطوعي، والتي تطال خدماتها شريحة واسعة من أبناء المنطقة.

ورحب المطران عمار بقبلان، واثنى على دور المتطوعين مباركا النشاطات التطوعية.