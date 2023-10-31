

المطران شارل مراد يحتفل بالصلاة والسجود للقربان المقدس من اجل السلام

تلبية لنداء قداسة البابا فرنسيس للصلاة من أجل السلام في الشرق الاوسط والاراضي المقدسة، أقامت كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك ساعة سجود وصلاة امام القربان المقدس.

وقد شدّد النائب البطريركي لابرشية بيروت للسريان الكاثوليك المطران شارل مراد على أهمية الصوم والصلاة في هذه الايام العصيبة والمظلمة تضرعًا للرب ليحل سلامه وليمنح العزاء والرجاء لكل من يعاني اليوم من جراء هذه الحرب الفاتكة.

وتخلل الصلاة قراءات وتأملات وتراتيل انشدتها جوقة الكاتدرائية.