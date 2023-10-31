

المطران دعيبس يحثّ ابناء الكنيسة على الصلاة والتبرّع من أجل الأهل في غزة

حث المطران جمال دعيبس مهامة الروحيّة أسقفًا مساعدًا ونائبًا بطريركيًّا للكنيسة اللاتينيّة في المملكة الاردنية، ابناء الكنيسة على الصلاة والتبرّع من أجل الأهل في غزة قائلا: في هذه الأيام الصعبة، نتابع الأخبار يومًا بيوم لما يحدث في قطاع غزة. نشعر بالألم والغضب لما يحدث، وهذا طبيعي لأنّنا نشعر مع إخوتنا المتألمين والذين يعانون العدوان والقتل. ونحن في نفس الوقت مؤمنون، نرفع أعيننا إلى الله في ضيقنا وفي شدتنا.

طلب قداسة البابا فرنسيس أن يكون يوم صوم وصلاة من أجل السلام في غزة. كما نحتفل بعيد سيّدة فلسطين، الشفيعة الأولى للبطريركيّة اللاتينيّة، وقد أقيم هذا العيد للصلاة من أجل السلام.

كما نتحدّ مع غبطة البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا الذي يصلي في هذا المزار من أجل السلام. من أجل جميع المتألمين والجرحى، ومن فقدوا حياتهم أو بيوتهم أو أحبتهم. نحوّل ألمنا إلى صلاة، ونرفعها إلى الله، وإلى أمنا العذراء لكي تحفظ وطنها الأرضيّ.

تناشدكم الكنيسة أيضًا أن تتبرعوا بما تجود به نفوسكم من أجل الوقوف مع إخوتنا في غزة. نجتمع للصلاة معًا، فهم بحاجة إلينا، كما قال غبطة البطريرك للمسيحيين في غزة: لستم وحدكم، كل الكنيسة في الأرض المقدّسة وفي العالم معكم، تصلي معكم، وتدعمكم.