البابا يحيل قضية الكاهن روبنيك إلى دائرة عقيدة الإيمان كي تأخذ العدالة مجراها

أقباط وكنائس
بوابة الفجر



جاء في بيان صدر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس طلب من دائرة عقيدة الإيمان أن تنظر في قضية الأب روبنيك، المتهم بالتعدي نفسيا وجنسيا على عدد من الراهبات والمكرسات، وقرر الحبر الأعظم تمديد مدة سقوط التهم بالتقادم كي تأخذ العدالة مجراها.
أوضح البيان الذي صدر بعد ظهر الجمعة أن اللجنة الحبرية المعنية بحماية القاصرين أطلعت البابا فرنسيس في شهر أيلول سبتمبر الماضي على مشاكل خطيرة تتعلق بإدارة ملف الكاهن ماركو روبنيك، وبالتقاعس عن التعبير عن القرب من الضحايا. 
أضاف البيان أن الحبر الأعظم طلب من دائرة عقيدة الإيمان أن تنظر في القضية، وقرر تمديد المدة التي تسقط بموجبها الاتهامات بالتقادم وذلك إفساحًا للمجال أمام إجراء المحاكمة.
وختم بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مؤكدا أن البابا فرنسيس مقتنع تمامًا بأنه إذا كان هناك شيء ما على الكنيسة أن تتعلمه من السينودس هو الإصغاء بانتباه ورأفة للأشخاص المتألمين، لا سيما من يشعرون بأنهم مهمشون من قبل الكنيسة. 
وكان روبنيك كاهنًا يسوعيًا قد تم صرفه من الرهبنة اليسوعية في حزيران يونيو من هذا العام في أعقاب الاتهامات التي وجهتها له بعض الراهبات والمكرسات البالغات قلن إنه اعتدى عليهن نفسيًا وجنسيا.

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