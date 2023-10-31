الأرجنتين تنعم بقدّيسة جديدة: البابا يوافق على اعتماد معجزة (ماما أنتولا)



الأرجنتين ستنعم بقدّيسة جديدة: البابا يوافق على اعتماد معجزة (ماما أنتولا)

استقبل البابا فرنسيس الكاردينال مارتشيلو سيميرارو (عميد مجمع دعاوى القدّيسين)، كما أورد الخبر القسم الإنكليزي من زينيت.

وخلال هذا اللقاء، سمح الأب الأقدس لعميد الدائرة المذكورة بنشر المرسوم المتعلّق بمعجزة حصلت بشفاعة الطوباويّة ماريا أنطونيا للقدّيس يوسف (واسمها الأصلي Antonia de Paz y Figueroa) المعروفة بـ ماما أنتولا، وهي مُؤسِّسة دار الرياضات الروحيّة في بوينس أيريس.

وُلدت ماما أنتولا – وهي علمانيّة مكرّسة – في سيليبيكا (الأرجنتين)، تحديدًا في مقاطعة سانتياغو ديل إستيرو سنة 1730. ماتت في بوينس أيريس بتاريخ 7 مارس 1799، بعد أن كرّست حياتها لتعليم الرياضات الروحيّة الأغناطيّة على مرّ 8 سنوات.

أمّا المعجزة التي تُنسَب لشفاعتها فهي بقاء غير مبرَّر على قيد الحياة لرجل يُعاني مِن سكتة دماغيّة مع نزيف في أنحاء عديدة من جسمه، سُبات عميق، تسمّم في الدم، وصدمات مقاوِمة مع فشل في العديد من الأعضاء. وقد حصلت المعجزة في مستشفى سانتا في بتاريخ 14 سبتمبر 2023.