المارونية: السفير البابوي يترأس الصلاة في كنيسة مار شربل عنايا على نية السلام

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


الرهبانية المارونية: السفير البابوي يترأس الصلاة في كنيسة مار شربل عنايا على نية السلام 
صدر عن أمانة السر العامة للرهبانية اللبنانية المارونية البيان الآتي: تلبية لدعوة قداسة البابا فرنسيس إلى عيش يوم صوم وصلاة وتوبة، على نية السلام في العالم، وتزامنا مع الصلاة التي يحتفل بها قداسته في ذلك اليوم، في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان.
عند الساعة السابعة مساء بتوقيت بيروت، وحتى الساعة الثامنة مساء، يترأس سعادة السفير البابوي المطران باولو بورجيا السامي الاحترام الصلاة في كنيسة مار شربل – عنايا، في اليوم عينه، عند الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة الثامنة مساء.

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