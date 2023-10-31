في لقاء دريان مع السفير البابوي: على صناع القرار وقف العدوان على غزة

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


في لقاء دريان مع السفير البابوي: على صناع القرار وقف العدوان على غزة
إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا وجرى التداول في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة.
وأكد السفير بورجيا للمفتي دريان خلال اللقاء، على تعميق أواصر الصداقة وتعزيزها بين البلدين، وأبدى المفتي دريان حرصه على العيش المشترك في لبنان، وأكد أن لا لبنان دون التمسك بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وقال: إن انتخاب رئيس لسدة الرئاسة الأولى يعيد التوازن إلى الجمهورية اللبنانية التي تعاني من الشغور والسير في انهيار مؤسساتها، وندعو القيادات السياسية اللبنانية والكتل النيابية إلى تطبيق الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية فورا وعدم تجاهل الأنظمة والقوانين التي نص عليها النظام العام في لبنان خاصة ان لبنان يمر في اخطر واصعب الظروف على حدوده جنوبا من عدوان إسرائيلي دائم وانتهاك مستمر لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وجرائم إبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب المراجع الدينية الإسلامية والمسيحية في العالم وفي مقدمتها الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان ورابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة بالضغط على المجتمع الدولي وخاصة صناع القرار في الأمم المتحدة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة وبقية المناطق الفلسطينية احتراما لكرامة الإنسان وحقوقه ليحل السلام والأمان في المنطقة.

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