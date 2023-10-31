مليون طفل يتلون المسبحة الوردية على نيّة السلام



كما هو الحال في كلّ عام، دعت عون الكنيسة المتألّمة العائلات ومعلّمي التعليم المسيحي والأساتذة إلى تلاوة المسبحة الوردية مع الأطفال من أجل السلام في العالم، وبخاصة الأراضي المقدسة. وفي اليوم المخصص للمبادرة، تمّ تسجيل أكثر من مليون طفل.

وقال بينوا دي بلامبري، مدير عون الكنيسة المتألّمة في فرنسا: إنّ دماء العديد من الضحايا الأبرياء تسيل في الأراضي المقدسة. دعونا نصلّي مع الأطفال بحرارة إلى مريم العذراء حتى تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، وأن يتمّ اتخاذ الخطوات الملموسة نحو السلام بعون الروح القدس. لنصلِّ أيضًا على نية السلام في أرمينيا وأوكرانيا وبرمانيا وفي بلدان الساحل… فالكثير من الناس يتوقون إلى السلام!

تستند حملة الصلاة العالمية على طلب سيدة فاطيما عندما سألت الرعاة أن يتلوا المسبحة الوردية يوميًا. يمكن لصلاة الوردية البريئة والواثقة أن تغيّر العالم وتحمل السلام.

في العام 2022، قام أكثر من 480 ألف طفل في جميع أنحاء العالم بتلاوة المسبحة الوردية. هذا وشجّع البابا فرنسيس كلّ الشباب على الانضمام إلى مبادرة عون الكنيسة المتألّمة أثناء تلاوة صلاة التبشير الملائكي.

تمّ إطلاق حملة صلاة المسبحة الوردية للأطفال في العام 2005 في كاراكاس، عاصمة فنزويلا، وهي دولة تعاني حاليًا من هشاشة كبيرة. وبينما كان العديد من الأطفال يصلّون المسبحة الوردية في أحد المزارات، تذكّر البعض كلمات القديس بيّو الكبّوشي: إذا صلّى مليون شخص المسبحة الوردية، العالم سيتغيّر. ومنذ ذلك الحين، انتشرت الحملة بسرعة في جميع أنحاء العالم. وفي كلّ عام، يستجيب مئات الأطفال لهذا النداء.

تزوّد عون الكنيسة المتألّمة مجموعة كاملة من المواد من ملصقات وكتيّبات وتأمّلات في المسبحة الورديّة…) لنشر هذه السلسلة من الصلاة من حولنا، في المدارس والرعايا… كلّ هذه المعلومات هي متوافرة على هذه الصفحة.

تقترح عون الكنيسة المتألّمة التسجيل على خريطة العالم التفاعلية التي تسمح بمشاركة العديد في حملة الصلاة هذه بشكل مباشر.