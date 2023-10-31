البابا فرنسيس يدعو للصلاة من أجل السلام في العالم

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


أواصل الصلاة من أجل المتألمين، والرجاء في أن يتمَّ إيجاد سبل سلام في الشرق الأوسط، وفي أوكرانيا المعذبة وفي المناطق الأخرى التي تجرحها الحرب هذا ما قاله قداسة البابا فرنسيس في النداء الذي وجّه في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين
في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين وجّه قداسة البابا فرنسيس نداء قال فيه أفكر دائمًا في الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل. أشجع إطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
أواصل الصلاة من أجل المتألمين، والرجاء في أن يتمَّ إيجاد سبل سلام في الشرق الأوسط، وفي أوكرانيا المعذبة وفي المناطق الأخرى التي تجرحها الحرب. أذكركم جميعًا أنَّنا سنعيش يومًا من صوم وصلاة وتوبة. في بازيليك القديس بطرس سنجتمع للصلاة لكي نطلب السلام في العالم.

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