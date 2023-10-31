22.3 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر أغسطس الماضي



كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 3.88 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 4.99 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بانخفاض قدرت نسبته بـ 22.3%، جاء ذلك في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر أغسطس الصادرة، اليوم الثلاثاء،.

وأظهرت البيانات انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 1.9 % حيث بلغت 3.36 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي مقابل 3.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 61.5 %، أسمدة بنسبة 44.2 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 7.3 %، سجاد وكليم بنسبة 4.8 %).

وأوضحت النشرة الشهرية ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( بترول خام بنسبة 70.6 %، ملابس جاهزه بنسبة 5.8 %، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 42.8 %،فواكه طازجة بنسبة 29.3 %).

وأفادت البيانات أن قيمة الواردات تراجعت بنسبة 14.0 % حيث بلغت 7.24 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي مقابل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها ( منتجات البترول بنسبة 0.7 %، البترول الخام 42.6 %، قمح بنسبه 29.8 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.8 %).

وبينت النشرة ارتفاع قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 15.9 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4 %، سيارات ركوب بنسبة 124.4 %، نحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7 % ).