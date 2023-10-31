ميناء دمياط يتداول 36 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر


استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة بينما غادرته 10 سفن وبلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها بالميناء 36 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 21 ألفا و442 طنا تشمل: 1420 طن رمل و16 ألفا و467 طن يوريا و614 طن ملح صب و2730 طن مولاس و211 طن جبس معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38 ألفا و728 طنا تشمل: 4000 طن خردة و5572 طن ذرة و1200 طن زيت طعام و6139 طن حديد و30 طن تفاح و6892 طن فول و14 ألفا و895 طن قمح.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 496 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 219 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4403 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55 ألفا و711 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 428 ألفا و248 طنا.

كما غادر الميناء قطاران بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم متجهين إلى الإسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 5225 شاحنة.

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