14 % ارتفاع في صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال 9 شهور



ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الفتر(يناير-سبتمبر) من العام الحالي بنحو 14% بقيمة 464 مليون دولار لتبلغ نحو 3.9 مليار دولار مقارنة بنحو 3.4 مليار دولار بنفس الفترة من عام 2022، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات شهر يناير 2023 بلغت نحو 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 نحو 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%.

وأضاف بلغت صادرات شهر إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 10% وبلغت صادرات شهر مايو 497 مليون دولار بنسبة نمو 23%، وبلغت صادرات شهر يونيو 442 مليون دولار بنسبة نمو 7% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 484 مليون دولار بنسبة نمو 63% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن صادرات شهر أغسطس 2023 بلغت حوالى 505 ملايين دولار بنسبة نمو 28% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالى 373 مليون دولار محققة نسبة نمو 3% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار.

وأضاف تربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2023 بقيمة 2.127 مليار دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 666 مليون دولار بنسبة نمو 11% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 324 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 15%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 174 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 9%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 591 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 1%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2023 فقد احتلت "السودان" المركز الأول بقيمة 393 مليون دولار وبنسبة نمو 164% وقيمة نمو 244 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها "المملكة العربية السعودية" في المركز الثاني بقيمة صادرات 305 ملايين دولار ونسبة تراجع 4%، "فلسطين" في المركز الثالث بقيمة 198 مليون دولار ونسبة نمو 34%، وفي المرتبة الرابعة "ليبيا "بقيمة 194 مليون دولار ونسبة نمو 23%.

وذكر التقرير أن إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى "أمريكا" بلغت نحو 174 مليون دولار ونسبة تراجع 9%، فيما بلغت إلى "اليمن" نحو 146 مليون دولار ونسبة نمو 14%، وإلى "الأردن" بنحو 144 مليون دولار ونسبة نمو 6%،ثم " العراق" بقيمة 134 مليون دولار ونسبة نمو 30%، ثم " إيطاليا " بقيمة 132 مليون دولار ونسبة نمو 69%، تلاها "الجزائر" بقيمة 109 ملايين دولار ونسبة تراجع 8%. وأشار إلى أن صادرات مصر إلى "الامارات العربية المتحدة" خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي بلغت 108 ملايين دولار بارتفاع بلغ 12%، فيما احتلت" هولندا" المرتبة الثنية عشر من حيث الدول المستوؤدة للصناعات الغذائية المصرية نحو 104 ملايين دولار بنسبة نمو 1%، تلاها "الصين" بقيمة 103 ملايين دولار ونسبة تراجع 4%، ثم " إسبانيا" بقيمة 86 مليون دولار ونسبة نمو 45%،و "ألمانيا" في المركز الخامس عشر بقيمة 82 مليون دولار ونسبة تراجع 2%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وتابع التقرير احتلت "السودان" قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 393 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 244 مليون دولار، يليها "إيطاليا "بقيمة صادرات 132 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 54 مليون دولار، "فلسطين" بقيمة صادرات 198 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 50 مليون دولار، "ليبيا" بقيمة صادرات 194 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 36 مليون دولار، و"العراق" بقيمة صادرات 134 مليون دولار وقيمة زيادة 31 مليون دولار،و "إسبانيا" بقيمة صادرات 86 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 27 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 40 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 27 مليون دولار،و "المغرب" بقيمة صادرات 81 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 22 مليون دولار،و" مدغشقر" بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 21 مليون دولار، ثم "اليمن " بقيمة صادرات 146 مليون دولار وقيمة زيادة 18 مليون دولار، الامارات بقيمة صادرات 108 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار.

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر التسعة الأول من عام 2023 في المركز الأول "مركزات صناعة المشروبات الغازية" بقيمة 394 مليون دولار،" الدقيق والنشاء ومنتجات المطاحن " بقيمة 373 مليون دولار، "سكر وجلوكوز ولاكتوز:بقيمة 364 مليون دولار، "الفراولة المجمدة" بقيمة 284 مليون دولار، و"أغذية محضرة للحيوان: بقيمة 190 مليون دولار، ثم "بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب" بقيمة 159 مليون دولار، تلاها "الخضار المجمد" بقيمة 150 مليون دولار.

وتابع التقرير بلغت صادرلت مصر من "المحضرات الغذائية المتنوعة" نحو 146 مليون دولار، فيما بلغت صادرات "الشيكولاته" نحو 128 مليون دولار، وسجلت صادرات "العصائر" نحو 125 مليون دولار، تلاها" محضرات خضر ومعلبات" بنحو 116 مليون دولار، وبلغت صادرات "الخمائر" نحو 102 مليون دولار، وسجلت صادرات "الزيتون المخلل" نحو 96 مليون دولار، وبغلت صادرات "زيوت طعام" نحو 88 مليون دولار، فيما بلغت صادرات" تبغ وابدال تبغ مصنعة" نحو 84 مليون دولار،.... وغيرها من المنتجات.

من جانبه قال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن المجلس يسعى إلى زيادة الصادرات الغذائية المصرية من خلال الأنشطة التسويقية التي يقوم بها منذ بداية العام الحالي والتي استهلها ببعثة إلى المملكة العربية السعودية في مطلع العام الحالي مرورا بالمشاركة في معرض جلف فود دبى.

وأضاف تم تنظيم بعثة إلى المغرب، بالإضافة إلى بعثة إلى الولايات المتحدة الامريكية على هامش معرض سمر فانسى فود بنيويورك، ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود إسطنبول بتركيا. وتابع برزي جارى العمل على تنظيم المشاركة في معرض انوجا بألمانيا ومعرض فوود أفريكا بمصر وجارى ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى الجزائر، كينيا، العراق، الصين، الأردن وفلسطين، بجانب المشاركة في تنظيم المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم المنعقد في سبتمبر الماضي، وجارى العمل على التعاون في تنظيم مهرجان التمور المصري بسيوة في أكتوبر الجاري.

وأكد برزي أن المجلس ينظم أنشطة وبرامج تدريبية للشركات الأعضاء في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع الغذائي وتنشيط الصادرات مثل برامج سلامة الغذاء، والشهادات الدولية المتخصصة في سلامة الغذاء والجودة، التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، صياغة العقود الدولية، لوجستيات التصدير، الجاهزية للتصدير وأليات فتح الأسواق الدولية، وغيرها من البرامج التدريبة، بجانب الندوات الأسبوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تغطى كافة الموضوعات التصديرية التي تهم المصدر المصري بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، هيئة التنمية الصناعية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.