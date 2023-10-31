13 % ارتفاع في إنتاج المصافي والصناعات البترولية بسلطنة عُمان

ارتفع إنتاج المصافي والصناعات البترولية في سلطنة عُمان بنسبة 13.8 بالمائة بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، حسب الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات.

وأظهرت الاحصاءات، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، أن إنتاج وقود السيارات العادي (91) سجَّل ارتفاعًا بنسبة 24.6 بالمائة بنهاية سبتمبر لترتفع مبيعاته 13 بالمئة وترتفع أيضًا صادراته بنحو 10.1 بالمائة، فيما قادت منتجات غاز البترول المسال والباراكسيلين والبنزين إلى ارتفاع في الصادرات مسجلين ارتفاعًا نسبته 1089.1 بالمئة و956.2 بالمئة و288.1 بالمئة على التوالي.



وأشارت الإحصاءات إلى أن إنتاج وقود سيارات (95) انخفض 17 بالمئة مسجلًا 9 ملايين و476 ألفًا و700 برميل لتنخفض مبيعاته إلى 9 ملايين و61 ألفًا و300 برميل.



وارتفع إنتاج زيت الغاز (الديزل) بـ 14.3 بالمائة مسجلًا 26 مليونًا و573 ألفًا و700 برميل، وسجَّلت مبيعاته 10 ملايين و635 ألف برميل، كما ارتفع إنتاج وقود الطائرات بـ 40.1 بالمائة مسجلًا 8 ملايين و91 ألف برميل، وسجلت مبيعاته 3 ملايين و320 ألفًا و100برميل، وسجل إنتاج غاز البترول المسال ارتفاعًا بـ 31.4 بالمائة ليبلغ 6 ملايين و201 ألف و700 برميل.



وفيما يخص البتروكيماويات، ارتفع إنتاج البنزين بـ 204.8 بالمائة مسجلًا 118 ألفًا و500 طن متري، وارتفع إنتاج البولي بروبلين بـ 16.4 بالمائة ليبلغ 206 آلاف طن متري.



وبلغت صادرات سلطنة عُمان من وقود السيارات (91) مليونًا و222 ألف برميل، فيما بلغت الصادرات من وقود (95) حتى نهاية شهر سبتمبر 2023م نحو 580 ألف برميل بانخفاض نسبته 78.9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م، في حين بلغت الصادرات من زيت الغاز (الديزل) 16 مليونًا و78 ألف برميل، ومن وقود الطائرات 4 ملايين و814 ألف برميل بارتفاع نسبته 38.9 بالمائة، وبلغت الصادرات من غاز البترول المسال 438 ألف برميل.